IND vs AFG T20I: हार्दिक पंड्या समेत 3 खिलाड़ी फिट, जसप्रीत बुमराह को लेकर संशय बरकरार

Hardik Pandya and Jasprit Bumrah Fitness Update: हार्दिक पंड्या अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी के करीब हैं, साथ ही भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर भी नज़र रखी जा रही है. हार्दिक पांड्या पांच महीने के ब्रेक के बाद नेशनल टीम में वापसी के करीब हैं. वे पूरी तरह फिट हो रहे हैं और अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए चुने जाने को तैयार हैं. हार्दिक के अलावा, नितीश कुमार रेड्डी भी सिलेक्शन के लिए फिट हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर अफगानिस्तान सीरीज के लिए चुने जाने के लिए जरूरी मंज़ूरी मिलने के करीब हैं .'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार पंड्या और रेड्डी दोनों ही BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं. वहीं, सुंदर ने वीकेंड चेन्नई में बिताया और उम्मीद है कि सिलेक्शन से पहले अपनी फिटनेस साबित करने के लिए वे इस हफ्ते CoE लौटेंगे.अजीत अगरकर की अगुवाई वाली पुरुषों की सीनियर सिलेक्शन कमिटी तीन T20I मैचों के लिए टीम चुनने के लिए इस हफ्ते बैठक कर सकती है.

बुमराह को लेकर संशय बरकरार

दूसरी ओर अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह की वापसी पर सस्पेंस बना हुआ है. टीम के ऐलान से पहले बुमराह की वापसी को लेकर अनिश्चितता है. इस सीनियर तेज गेंदबाज को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आराम दिया गया था, और उम्मीद है कि भारत उन्हें जल्दबाजी में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापस लाने के बजाय सावधानी बरतेगा. उनका वर्कलोड बहुत अहम होगा क्योंकि आगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ रेड-बॉल क्रिकेट के बड़े मुकाबले भी होने है.

हालांकि, बुमराह को जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया है, जो अफगानिस्तान सीरीज के ठीक बाद होने वाले हैं. चूंकि उस टूर्नामेंट में उनके प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की संभावना है, इसलिए ऐसी खबरें हैं कि यह तेज गेंदबाज T20I सीरीज में जल्दबाजी में वापसी करने के बजाय एशियाई खेलों में वापसी का लक्ष्य बना सकता है.

वॉशिंगटन सुंदर भी हो रहे हैं पूरी तरह से फिट

इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी हाल के हफ्तों में धीरे-धीरे अपना वर्कलोड बढ़ाकर वापसी के करीब पहुंच गए हैं. यह स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज का इस्तेमाल इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के तौर पर कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें जरूरी मंजूरी मिल जाए.

T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला T20I: 13 सितंबर, 2026 (शाम 7:00 बजे लोकल समय) – अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

दूसरा T20I: 15 सितंबर, 2026 (शाम 7:00 बजे लोकल समय) – अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

तीसरा T20I: 17 सितंबर, 2026 (शाम 7:00 बजे लोकल समय) – अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

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