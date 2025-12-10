एक विकेट और फिर इतिहास रच देंगे हार्दिक पांड्या, ऐसा करने वाले होंगे भारत के पहले ऑल-राउंडर

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है और इस मुकाबले में फैंस की नजरें हार्दिक पांड्या पर होंगी. हार्दिक के सीरीज के पहले मुकाबले में ऑल-राउंड प्रदर्शन के दम पर भारत ने मेहमान टीम को 101 रनों से रौंदते हुए पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. ऐसे में फैंस को उनसे एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं हार्दिक के निशाने पर एक मेगा रिकॉर्ड भी होगा. अगर हार्दिक एक विकेट ले लेते हैं तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक खास क्लब में शामिल होंने वाले भारत के पहले ऑल-राउंडर होंगे.

हार्दिक जैसा कोई नहीं

हार्दिक पांड्या ने कटक में एक बार फिर अपना जलवा दिखाया. नंबर-6 पर आकर उन्होंने 28 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली है, जिसके चलते टीम इंडिया 175 का स्कोर खड़ा कर पाई. हार्दिक पांड्या का यह करियर का 6वां अर्द्धशतक रहा. दिलचस्प है कि उन्होंने सभी अर्द्धशतक नंबर-5 या उससे निचले क्रम पर आकर बनाए हैं.

हार्दिक अब भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में नंबर-5 या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे अधिक अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. हार्दिक के बाद इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रिंकू सिंह हैं. रिंकू ने 3 बार यह कारनामा किया है, जबकि हार्दिक ने 6 बार. हार्दिक ने 88 पारियों में 1788 रन बनाए हैं. जबकि रिंकू ने 23 पारियों में 501 रन बनाए हैं. वहीं मनीष पांडे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. जिन्होंने 23 पारियों में 2 अर्द्धशतकों के साथ 472 रन बनाए हैं.

निशाने पर होगा मेगा रिकॉर्ड

हार्दिक पांड्या अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक विकेट ले लेते हैं तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन ऑल-राउंडरों के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिनके नाम इस फॉर्मेट में 1500 से अधिक रन और 100 विकेट होंगे. हार्दिक दुनिया के पांचवें और भारत रे पहले ऑल-राउंडर होंगे.

बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, मलेशिया के वीरेंद्रदीप सिंह, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ही उनसे पहले यह कारनामा कर चुके हैं.

शाकिब के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2551 रन और 149 विकेट हैं. जबकि मोहम्मद नबी के नाम 2417 रन और 104 विकेट हैं. वहीं वीरेंद्रदीप सिंह 3115 रन और 103 विकटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. जबकि सिकंदर रजा 2883 रन और 102 विकटों के साथ चौथे स्थान पर हैं. हार्दिक पांड्या के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1919 रन और 99 विकेट हैं.