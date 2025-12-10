इजरायल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को लगाया फोन, भारत ने गाजा पीस प्लान पर किया सपोर्ट

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को पीएम मोदी को फोन कर उनसे बात की. इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई. इस मौके पर पीएम मोदी ने गाजा में जल्द-से जल्द युद्धविराम के उद्देश्य से तैयार ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लागू करने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है.बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की है. इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने न्यायपूर्ण और स्थायी शांति हासिल करने के प्रयासों के लिए नई दिल्ली के समर्थन को दोहराया है. पीएम मोदी ने संघर्षों के समाधान के लिए संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण तरीके को भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति बताया है. इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आंतकवाद के हर रूप की कड़े शब्दों मे निंदा भी की है.

आपको बता दें कि गाजा पीस डील को लेकर भारत का रुख शुरू से ही सकारात्मक रहा है. पहले भी भारत ने इस डील को सही बताते हुए इसकी जरूरत पर बल दिया है. सितंबर में जब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से गाजा संघर्ष को समाप्त करने की घोषणा की गई थी तो भारत ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया था. उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे.

पीएम मोदी ने एक्‍स पोस्ट कर लिखा था कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनाई गई योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं. फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए यह शांति का राह सुझाएगा. फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ-साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक मार्ग दिखाएगा. हम उम्मीद करते हैं कि फिलिस्तीन और इजरायल दोनों राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे.