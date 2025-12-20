IND vs SA 5th T20I: जब चोटिल कैमरामैन को हार्दिक पंड्या ने लगाया गले, अंदाज ने जीता दिल, वायरल विडियो आपने देखा क्या?

Hardik Pandya Hug Injued Cameraman During IND vs SA 5th T20I: वैसे तो क्रिकेट के मैदान से कई ऐसी तस्वीरें सामने आती जो फैंस का दिल जीत ले जाती हैं, लेकिन कोई तस्वीर हर एक क्रिकेट के दीवाने के लिए तब खास हो जाती है जब किसी खिलाड़ी के अंदर की इंसानियत सबके सामने आती है और यही हुआ भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में खेले गए पांचवें टी20 मुकबले के दौरान. जी हां मैच में भारतीय पारी के दौरान हार्दिक पंड्या बेहद आक्रामक मूड में दिखाई दी रहे थे और इसी क्रम में एक समय ऐसा आया जब हार्दिक ने पूरी ताकत के साथ गेंद पर हल्ला बोला और उसे बॉउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया.

यहां तक तो सब ठीक था लेकिन वो गेंद बॉउंड्री लाइन पर खड़े कैमरामैन के कंधे से थोड़ी नीचे बाएं हाथ पर जा लगी जो वहां खड़े होकर मैच के हर पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा था फिर क्या था पहले तो उनके करीब डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर ने तेजी दिखाई और टीम फिजियो को उनके पास भेजा, जिन्होंने कैमरामैन का हाल चाल जाना और फिर उनके चोट की सेकाई की गई.

जब हार्दिक ने कैमरामैन को लगाया गले

मैदान पर एक मौका आया जब चोटिल कैमरामैन से मिलने खुद हार्दिक पंड्या पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने हालचाल पूछा और फिर कैमरामैन को ना सिर्फ गले लगाया बल्कि उनके चोट को देखा और उसपर खुद के हाथों से सेकाई भी की, ये भावनात्मक लम्हा भी कैमरे में कैद हो गया और फैंस के बीच वायरल भी हो रहा है.

HARDIK PANDYA YOU WON THE HEARTS. ♥️🥹



- Hardik Pandya's six hit on Cameraman & Hardik came to check him & hugged him, Cameraman's reactions says it all.



pic.twitter.com/HrtG3QjjdF — Tanuj (@ImTanujSingh) December 19, 2025

Watch out! The ball is being powered across the ground today. ⚡️@hardikpandya7 starts his innings with a maximum! 🙌#INDvSA 5th T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/adG06ykx8o pic.twitter.com/NjCNUJh71c — Star Sports (@StarSportsIndia) December 19, 2025

हार्दिक पंड्या ने तूफानी बैंटिग पर दिया ये बयान

16 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ने वाले हार्दिक पंड्या ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी डेवाल्ड ब्रेविस का अहम विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने, अपने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा की मैंने प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के लिए क्रिकेट नहीं खेला, मैं मैच जीतने के लिए क्रिकेट खेलता हूं और जीत में योगदान देना एक अच्छी फीलिंग होती है. मैंने अपने टीम मेट और पार्टनर से (Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma) कहा था कि मैं पहली बॉल पर छक्का मारूंगा. आज वह दिन था और मुझे मौके का पूरा फायदा उठाना था. जब यह मौका मिलता है तो अच्छा लगता है.