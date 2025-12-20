विज्ञापन
IND vs SA 5th T20I: जब चोटिल कैमरामैन को हार्दिक पंड्या ने लगाया गले, अंदाज ने जीता दिल, वायरल विडियो आपने देखा क्या?

Hardik Pandya Hug Injued Cameraman IND vs SA 5th T20I: हार्दिक पंड्या ने अफ्रीका के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा जो भारतीय इतिहास में दूसरा सबसे तेज T20I फिफ्टी है.




Hardik Pandya Hug Injued Cameraman During IND vs SA 5th T20I: वैसे तो क्रिकेट के मैदान से कई ऐसी तस्वीरें सामने आती जो फैंस का दिल जीत ले जाती हैं, लेकिन कोई तस्वीर हर एक क्रिकेट के दीवाने के लिए तब खास हो जाती है जब किसी खिलाड़ी के अंदर की इंसानियत सबके सामने आती है और यही हुआ भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में खेले गए पांचवें टी20 मुकबले के दौरान. जी हां मैच में भारतीय पारी के दौरान हार्दिक पंड्या बेहद आक्रामक मूड में दिखाई दी रहे थे और इसी क्रम में एक समय ऐसा आया जब हार्दिक ने पूरी ताकत के साथ गेंद पर हल्ला बोला और उसे बॉउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया.

यहां तक तो सब ठीक था लेकिन वो गेंद बॉउंड्री लाइन पर खड़े कैमरामैन के कंधे से थोड़ी नीचे बाएं हाथ पर जा लगी जो वहां खड़े होकर मैच के हर पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा था फिर क्या था पहले तो उनके करीब डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर ने तेजी दिखाई और टीम फिजियो को उनके पास भेजा, जिन्होंने कैमरामैन का हाल चाल जाना और फिर उनके चोट की सेकाई की गई. 

जब हार्दिक ने कैमरामैन को लगाया गले 

मैदान पर एक मौका आया जब चोटिल कैमरामैन से मिलने खुद हार्दिक पंड्या पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने हालचाल पूछा और फिर कैमरामैन को ना सिर्फ गले लगाया बल्कि उनके चोट को देखा और उसपर खुद के हाथों से सेकाई भी की, ये भावनात्मक लम्हा भी कैमरे में कैद हो गया और फैंस के बीच वायरल भी हो रहा है.

हार्दिक पंड्या ने तूफानी बैंटिग पर दिया ये बयान

16 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ने वाले हार्दिक पंड्या ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी डेवाल्ड ब्रेविस का अहम विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने, अपने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा की मैंने प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के लिए क्रिकेट नहीं खेला, मैं मैच जीतने के लिए क्रिकेट खेलता हूं और जीत में योगदान देना एक अच्छी फीलिंग होती है. मैंने अपने टीम मेट और पार्टनर से (Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma) कहा था कि मैं पहली बॉल पर छक्का मारूंगा. आज वह दिन था और मुझे मौके का पूरा फायदा उठाना था. जब यह मौका मिलता है तो अच्छा लगता है. 

