Hardik Pandya: एक महीने में 3 लग्जरी कार, अब हार्दिक ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को गिफ़्ट की मर्सिडीज, इतनी है कीमत

IPL 2026, MI vs KKR: हार्दिक पंड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को एक शानदार तोहफे के तौर पर 1.7 करोड़ रुपये की मर्सिडीज़ दी, जिससे उनकी खूब तारीफ़ हो रही है और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में पंड्या अपनी गर्लफ्रेंड शर्मा के साथ शोरूम में नजर आ रहे हैं, जहां वे अपनी नई लग्ज़री गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं. एक ओर जहां कुछ फैंस ने अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति उनके इस अंदाज़ की तारीफ़ की, वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना था कि भविष्य में उनका यह बेहिसाब खर्च फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकता है.हाल ही में हार्दिक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी नई फेरारी 12 सिलिंड्री कार में नजर आए थे जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपये बताई गई थी.

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कितनी है कीमत

Mercedes-Benz V class- 1.7 करोड़ रुपये लगभग

पिछले महीने एक और सुर्खियां बटोरने वाले कदम में, भारतीय क्रिकेट स्टार ने कथित तौर पर अपने बेटे अगस्त्य पांड्या और पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक को एक लैंड रोवर डिफेंडर तोहफ़े में दी, जिसकी भारत में कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है.

लक्ज़री कारें जो हार्दिक ने अबतक खरीदी है

Land Rover Defender - 4 करोड़ Ferrari - 12 करोड़ Mercedes-Benz V class- 1.7 करोड़

आईपीएल 2026 के पहले मैच में मुंबई को मिली जीत

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने अपने सफर का आगाज जीत के साथ किया है. रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन की धमाकेदार पारियों की बदौलत एमआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया. रनों की बारिश के बीच एमआई की जीत में शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी से अहम भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता.