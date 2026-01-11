IND vs NZ: सिर्फ 96 रन और 9 विकेट ... और इतिहास रच देंगे हार्दिक पंड्या, विवियन रिचर्ड्स की कर लेंगे बराबरी

Hardik Pandya Upcoming record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच बडोदरा में आज खेला जाने वाला है. इस मैच में भारत के हार्दिक पंड्या के पास महान विवियन रिचर्ड्स के महारिकॉर्ड की बरबरी करने का मौका होगा. भारत के तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, कपिल देव, सनथ जयसूर्या, विव रिचर्ड्स, जैक्स कैलिस जैसे दिग्गजों वाले एक खास क्लब 2,000 रन और 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं. अभी तक 94 वनडे और 68 पारियों में हार्दिक ने 32.82 की औसत और लगभग 111 के स्ट्राइक रेट से 1,904 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 11 फिफ्टी और बेस्ट स्कोर 92* है. उन्हें 2,000 वनडे रन पूरे करने के लिए 96 और रनों की ज़रूरत है.

इसके अलावा अपने वनडे करियर में हार्दिक ने 35.50 की औसत से 91 विकेट लिए हैं, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस 4/24 है. वह विकेटों की सेंचुरी से सिर्फ 9 विकेट दूर हैं. अगर वह यह डबल पूरा कर लेते हैं, तो वह सचिन (18,426 रन और 154 विकेट), गांगुली (11,363 रन और 100 विकेट), युवराज (8,701 रन और 111 विकेट), कपिल (3,783 रन और 253 विकेट), रवि शास्त्री (3,108 रन और 109 विकेट), रवींद्र जडेजा (2,862 रन और 232 विकेट) जैसे भारतीय क्रिकेटरों के एलीट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और ऐसा करने वाले सातवें भारतीय बन जाएंगे.

यह डबल श्रीलंका के जयसूर्या, वेस्टइंडीज के दिग्गज विव रिचर्ड्स, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉटसन और एंड्रयू साइमंड्स, साउथ अफ्रीका के स्टार शॉन पोलॉक, लांस क्लूजनर, कैलिस, इंग्लैंड के दिग्गज इयान बॉथम और एंड्रयू फ्लिंटॉफ समेत कई अन्य खिलाड़ियों ने भी हासिल किए हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान; फिटनेस मंजूरी के अधीन), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल