'हार्दिक की पिटाई कसाई नुमा होती है' Hardik Pandya की 'धुरंधर' वाली पारी देख फैन्स ने की Memes की बरसात

- हार्दिक पंड्या ने पहले टी-20 मैच में 28 गेंदों पर 59 रन की नाबाद पारी खेली
- उनकी स्ट्राइक रेट 210.71 रही और उनकी पारी ने कटक में मौजूद दर्शकों का मनोरंजन किया
- सोशल मीडिया पर हार्दिक की बल्लेबाजी पर आधारित मीम्स और जोक्स काफी वायरल हुए और ट्रेंड बन गए
Memes On Hardik Pandya Batting: पहले टी-20 मैच में भारत के हार्दिक पंड्या ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की और 28 गेंद पर 59 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में हार्दिक ने 6 चौके और 4 छक्के लगाए. हार्दिक ने 210.71 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका किया. हार्दिक की पारी ने कटक में मौजूद फैन्स का खूब मनोरंजन किया. यही नहीं, सोशल मीडिया पर फैन्स हार्दिक की बैटिंग को लेकर मीम वाले 'धुरंधर' मोड में आ गए और कई तरह से जोक्स भी शेयर किए जो वायरल हो रहे हैं.. हार्दिक से जुड़े मीम्स को फैन्स ने ‘धुरंधर डायलॉग मीम' के साथ शेयर किया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया.
मीम्स की बरसात
Hardik Pandya#indvssa1stt20 pic.twitter.com/4qCax0PWJO— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) December 9, 2025
Both are spreading over internet coz of their unmatchable AURA— Sarcasm (@sarcastic_us) December 9, 2025
THE HARDIK PANDYA🔥#indvssa1stt20 pic.twitter.com/vms3omb70n
Superman's destruction came early on JioHotstar pic.twitter.com/ZgVAbjhvxq— Sagar (@sagarcasm) December 9, 2025
when the top order has collapsed— SwatKat💃 (@swatic12) December 9, 2025
Hardik Pandya with his sharp sixes: #IndvsSa pic.twitter.com/YhAkQycp9W
Hardik Pandya 🫡 pic.twitter.com/SlTD2tKG0G— Desi Bhayo (@desi_bhayo88) December 9, 2025
हार्दिक हार्ड हीटिंग पांड्या की कमाल लाजवाब पारी 🔥— Sunil Yadav (@yadav_sunil01) December 10, 2025
हार्दिक पांड्या ने कल जिस तरह से बैटिंग में 59(28) खेल कर अपना स्वैग दिखाया है...
वो भी कब जब भारत का कोई खिलाड़ी कटक के पिच पर खेल नहीं पा रहा था।
हार्दिक पांड्या के बस एक समस्या रहती है इंजरी की ... यही समस्या को देखकर BCCI… pic.twitter.com/b0QU6FcoLS
हार्दिक पंड्या ने बनाया रिकॉर्ड
पहले टी-20 में हार्दिक ने 69 रन की नाबाद पारी खेली और एक विकेट लेने में सफल रहे. हार्दिक अब T20I मैच में सबसे ज़्यादा बार 50+ रन और 1+ विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में युवराज सिंह की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. टी-20 इंटरनेशनल में हार्दिक ने यह तीसरी बार किया है, जब उन्होंने एक मैच में 50 + रन बनाए हैं और गेंदबाजी से कम से कम एक विकेट लेने में सफल रहे हैं. बता दें कि युवराज सिंह ने भी अपने टी-20 इंटरनेशनल में ऐसा कमाल तीन बार किया है.
भारत के लिए T20I मैच में सबसे ज़्यादा बार 50+ रन और 1+ विकेट लेने वाले खिलाड़ी
- 3 - युवराज सिंह
- 3 - हार्दिक पांड्या*
- 2 - विराट कोहली
- 2 - शिवम दुबे
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं