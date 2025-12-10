विज्ञापन
'हार्दिक की पिटाई कसाई नुमा होती है' Hardik Pandya की 'धुरंधर' वाली पारी देख फैन्स ने की Memes की बरसात

Viral Memes On Hardik Pandya Batting: यही नहीं, सोशल मीडिया पर फैन्स हार्दिक की बैटिंग को लेकर मीम वाले 'धुरंधर' मोड में आ गए और कई तरह से जोक्स भी शेयर किए जो काफी वायरल हो रहे हैं.

  • हार्दिक पंड्या ने पहले टी-20 मैच में 28 गेंदों पर 59 रन की नाबाद पारी खेली
  • उनकी स्ट्राइक रेट 210.71 रही और उनकी पारी ने कटक में मौजूद दर्शकों का मनोरंजन किया
  • सोशल मीडिया पर हार्दिक की बल्लेबाजी पर आधारित मीम्स और जोक्स काफी वायरल हुए और ट्रेंड बन गए
Memes On Hardik Pandya Batting: पहले टी-20 मैच में भारत के हार्दिक पंड्या ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की और 28 गेंद पर 59 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में हार्दिक ने 6 चौके और 4 छक्के लगाए. हार्दिक ने 210.71 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका किया. हार्दिक की पारी ने कटक में मौजूद फैन्स का खूब मनोरंजन किया. यही नहीं, सोशल मीडिया पर फैन्स हार्दिक की बैटिंग को लेकर मीम वाले 'धुरंधर' मोड में आ गए और कई तरह से जोक्स भी शेयर किए जो वायरल हो रहे हैं.. हार्दिक से जुड़े मीम्स को  फैन्स ने ‘धुरंधर डायलॉग मीम' के साथ शेयर किया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया. 

मीम्स की बरसात

हार्दिक पंड्या ने बनाया रिकॉर्ड 

पहले टी-20 में हार्दिक ने 69 रन की नाबाद पारी खेली और एक विकेट लेने में सफल रहे. हार्दिक अब T20I मैच में सबसे ज़्यादा बार 50+ रन और 1+ विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में युवराज सिंह की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. टी-20 इंटरनेशनल में हार्दिक ने यह तीसरी बार किया है, जब उन्होंने एक मैच में 50 + रन बनाए हैं और गेंदबाजी से कम से कम एक विकेट लेने में सफल रहे हैं. बता दें कि युवराज सिंह ने भी अपने टी-20 इंटरनेशनल में ऐसा कमाल तीन बार किया है. 

भारत के लिए T20I मैच में सबसे ज़्यादा बार 50+ रन और 1+ विकेट लेने वाले खिलाड़ी

  • 3 - युवराज सिंह
  • 3 - हार्दिक पांड्या*
  • 2 - विराट कोहली
  • 2 - शिवम दुबे 
