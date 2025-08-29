Harbhajan Singh Slapgate Video: हाथ मिलाने के बजाय हरभजन ने श्रीसंत को जड़ दिया था थप्पड़, वीडियो आया सामने

Harbhajan Singh Slapgate Video: इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन कई मामलों में यादगार रहा. मगर जिस खबर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो थी एस श्रीसंत और हरभजन सिंह के बीच हुआ विवाद. मुंबई इंडियंस बनाम किंग्स इलेवन पंजाब मैच के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे. उसी दौरान गुस्से में आकर हरभजन सिंह ने सबके सामने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था. हालांकि, यह वीडियो करीब 18 सालों तक छुपाया गया. मगर आईपीएल के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के साथ हुई बातचीत के दौरान साझा कर दिया है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच समाप्त होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे. उसी दौरान हरभजन सिंह ने श्रीसंत पर हाथ उठा दिया. जिसके बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज कुछ देर के लिए शॉक्ड नजर आया. उन्हें बीच मैदान में रोते हुए भी देखा जा सकता है.

One of the wildest moments in IPL history, Unseen footage of the Bhajji–Sreesanth slapgate that never been aired#IPL pic.twitter.com/E9Ux8bodOW — Vishal (@Fanpointofviews) August 29, 2025

बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान ललित मोदी ने पूर्व कंगारू कप्तान माइकल क्लार्क से कहा, 'खेल खत्म हो चुका था. मैदान के सभी कैमरे बंद हो चुके थे. मेरी सुरक्षा मे तैनात एक कैमरा चालू था. जिसमें श्रीसंत और भज्जी के बीच हुई घटना कैद हो गई.'

विवाद पर खेद जता चुके हैं हरभजन सिंह

बता दें इस घटना को बीते काफी साल हो चुके हैं. हरभजन भी अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हैं. उन्होंने कई बार अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांगी है. रविचंद्रन अश्विन के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, 'एक चीज जो मैं अपने जीवन में बदलना चाहूंगा, वह है श्रीसंत के साथ हुई घटना. उस घटना को मैं अपने करियर और जीवन से मिटाना चाहता हूं. उस दिन जो हुआ. वह बहुत गलत था. मुझे नहीं करना चाहिए था. मैंने उस कार्य के लिए 200 बार माफी मांगी है. बुरा लगता है कि सालों बाद भी मुझे कई मौकों पर माफी मांगना पड़ता है. मेरी गलती थी.'

