M Modi Japan Visit LIVE Updates: पीएम मोदी जापान पहुंचने वाले हैं. सुबह 5:40 बजे भारतीय समय के अनुसार पीएम मोदी हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. इसके बाद सुबह 10:30 से 10:50 बजे तक उनका व्यावसायिक कार्यक्रम है. फिर सुबह 11:30 से 1:10 बजे तक उनकी जापानी गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात होगी. दोपहर 1:15 से 1:20 बजे तक शोरिनज़ान दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा दारुमा गुड़िया भेंट पीएम मोदी को दी जाएगी. और उसके बाद दोपहर 2:30 से 5:15 बजे तक वो होगा, जिस पर नजर पूरी दुनिया की है. जी हां, भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा.

क्यों है दुनिया की नजर

यात्रा पर जाने से ठीक पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे. इसके तहत आर्थिक और निवेश संबंधों के दायरे को और बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर्स जैसी नई और उभरती तकनीकों में सहयोग आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा. साथ ही दोनों देशों के सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर मिलेगा.

LIVE UPDATES