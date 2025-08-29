विज्ञापन
विशेष लिंक
1 minute ago

M Modi Japan Visit LIVE Updates: पीएम मोदी जापान पहुंचने वाले हैं. सुबह 5:40 बजे भारतीय समय के अनुसार पीएम मोदी हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. इसके बाद सुबह 10:30 से 10:50 बजे तक उनका व्यावसायिक कार्यक्रम है. फिर सुबह 11:30 से 1:10 बजे तक उनकी जापानी गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात होगी. दोपहर 1:15 से 1:20 बजे तक शोरिनज़ान दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा दारुमा गुड़िया भेंट पीएम मोदी को दी जाएगी. और उसके बाद दोपहर 2:30 से 5:15 बजे तक वो होगा, जिस पर नजर पूरी दुनिया की है. जी हां, भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा.

क्यों है दुनिया की नजर

यात्रा पर जाने से ठीक पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे. इसके तहत आर्थिक और निवेश संबंधों के दायरे को और बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर्स जैसी नई और उभरती तकनीकों में सहयोग आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा. साथ ही दोनों देशों के सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर मिलेगा.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

LIVE UPDATES

Aug 29, 2025 05:25 (IST)
Link Copied
Share

PM Modi Japan Visit LIVE Updates: भारत और जापान के संबंध

भारत और जापान के बीच संबंधों की शुरुआत छठी शताब्दी में हुई जब बौद्ध धर्म भारत से जापान पहुंचा. बौद्ध धर्म ने जापानी संस्कृति को बहुत गहराई से प्रभावित किया है, और इसी कारण जापानी लोगों के मन में भारत के प्रति विशेष लगाव और सम्मान की भावना है. जापान के नारा शहर में टोदाईजी मंदिर में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है, जिसका अभिषेक 752 ईस्वी में भारतीय भिक्षु बोधिसेना ने किया था. यह घटना दोनों देशों के बीच प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है.

Aug 29, 2025 05:12 (IST)
Link Copied
Share

PM Modi Japan Visit LIVE: पीएम मोदी के दौरे से पहले जापान का अमेरिका को झटका

PM Modi Japan Visit LIVE: जापान के व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाज़ावा ने गुरुवार को आखिरी समय में अमेरिका का अपना दौरा रद्द कर दिया. इस कदम से जापान द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को अंतिम रूप देने में देरी होने का खतरा है, जो अमेरिका के दंडात्मक शुल्कों को कम करने के लिए प्रस्तावित था. रॉयटर्स के अनुसार, अकाज़ावा गुरुवार को अमेरिका का दौरा करने वाले थे, जहाँ वे 550 अरब डॉलर के पैकेज और उसके वित्तीय विवरणों, जैसे कि दोनों देशों के बीच लाभ के बंटवारे, की पुष्टि को औपचारिक रूप देंगे.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
PM Modi, Japan Visit, India-Japan Summit 2025, Tokyo, Bilateral Talks
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com