तब्बू की 10 सुंदर फोटो, आखिरी तस्वीर देख कहेंगे- ऐसी नेचुरल ब्यूटी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं

तब्बू बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने ना तो कोई सर्जरी करवाई और ना ही सुंदर दिखने के लिए किसी ट्रीटमेंट का सहारा लिया है. तब्बू अपने टाइम की सबसे नेचुरली खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थीं और ये 10 तस्वीरें उसकी गवाह हैं.

तब्बू की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की सबसे टॉल एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से एक तब्बू का भी कोई जवाब नहीं हैं. एक्टिंग में तो उनका जलवा है ही, साथ ही फिल्मों में सादगी से बोलने का उनका अंदाज भी बेहद शानदार है. बीते तीन दशक से भी ज्यादा समय से तब्बू बॉलीवुड में एक्टिव हैं और आज भी उनकी खूबसूरती में जरा भी कमी नहीं आई है. 80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली एक्ट्रेस 50 की उम्र को क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं रचाई है. हालांकि एक्ट्रेस का नाम कई एक्टर्स संग भी जुड़ा है, पर बात शादी तक नहीं पहुंची. चलिए देखते हैं खूबसूरती की मूरत तब्बू की इन 10 तस्वीरों को, जिन्हें देखने के बाद किसी का भी दिल हिचकोले मार सकता है.

तब्बू ने साल 1982 में फिल्म बाजार से बाल कलाकार के तौर पर डेब्यू किया था और इस फिल्म से उनको कोई पहचान नहीं मिली थी.

तब्बू ने साल 1994 में कूली नंबर 1 (तेलुगू) में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था.

वहीं,  साल 1994 में ही तब्बू ने फिल्म पहला-पहला प्यार से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें उनके हीरो ऋषि कपूर थे.

तब्बू की हिट फिल्मों में जीत, साजन चले ससुराल, बॉर्डर, चाची 420, हेरा फेरी, चांदनी बार समेत कई फिल्में शामिल हैं.

साल 2011 में तब्बू को भारत के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है.

फिल्म माचिस और चांदनी बार से वह बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं.

वहीं, सलमान खान की फिल्म बीवी नंबर 1 के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था.

तब्बू की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ एक्टर्स से भी जुड़ा था.

तब्बू ने टॉलीवुड स्टार नागार्जुन को 10 सालों तक डेट किया था. एक्टर के शादीशुदा होने के चलते दोनों की शादी नहीं हुई.

इसी के साथ तब्बू का नाम फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला और एक्टर संजय कपूर के साथ भी जुड़ा था.






 

