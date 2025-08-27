What are the disadvantages of not wearing a bra at night : : ब्रा हर महिला की लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसे हर वक्त पहनकर रखना बिल्कुल सही नहीं माना जाता. खासकर रात में सोते समय ब्रा पहनने की आदत (Sleeping in Bra) आपके लिए कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे ब्लड सर्कुलेशन, (Blood Circulation) स्किन हेल्थ और यहां तक कि नींद पर भी बुरा असर पड़ता है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों रात को ब्रा उतारकर ही सोना चाहिए (Night Bra Problem) और इसे पहनकर सोने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

रात के समय क्यों नहीं पहनना चाहिए ब्रा ( Why sleeping in a bra is dangers)

फंगल इंफेक्शन और इचिंग का खतरा (Risk of Fungal Infection & Itching)

ब्रा के टाइट होने के कारण रात में उसे पहनकर सोने से ब्रेस्ट के आसपास ज्यादा पसीना आने लगता है. इसके कारण बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है और स्किन में इरिटेशन हो सकती है. यह आगे चलकर इचिंग की परेशानी का कारण भी बन सकती है.

रैशेज और काले धब्बे (Rashes & Dark Spots)

दिनभर टाइट ब्रा पहनने बाद रात में इसे उतारकर सोना बेहतर होता है. ऐसा नहीं करने पर ब्रेस्ट के आसपास की स्किन पर रैशेज, रेडनेस और इचिंग की समस्या हो सकती है. इस एरिया में पसीना ज्यादा आने से यहां की स्किन काफी सेंसिटिव होती है इसलिए रात को ब्रा उतारकर सोना ही सही माना जाता है. रैशेज को नजरअंदाज करने से आगे चलकर स्किन पर काले निशान पड़ने लगता है.

एलर्जी की परेशानी (Allergy Issues)

लंबे समय तक ब्रा पहने रहने से ब्रेस्ट के आसपास पसीना जमा हो जाता है और अगर रात में इसे न उतारा जाएं तो स्किन को ड्राई होने का समय नहीं मिलता है. इससे स्किन हवा नहीं लग पाती और नमी बनी रहने के कारणब बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है जिससे फोड़े फुंसी से लेकर एलर्जी होने का खतरा रहता है.

ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट (Effect on Blood Circulation)

रात भर टाइट ब्रा पहनकर सोन से ब्रेस्ट के आसपास ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है.

प्रेशर के कारण नसे सिकुड़ सकती है जिससे आगे चलकर ब्रस्ट पेन, सूजन और सुन्नपन की समस्याएं होने लगती हैं.

नींद पर असर (Disturbed Sleep)

अच्छी नींद के लिए सोते समय आरामदायक कपड़े पहनना जरूरी है. टाइट ब्रा पहनकर सोने गर्मी लगने और पसीना आने की परेशानी होती है. इसके कारण आप सहज फील नहीं करते हैं और नींद नहीं आती है. अगर नींद आ भी जाए तो फिर बार बार टूट जाती है. ऐसे में नींद पर असर पड़ने लगता है और आप सुबह थका हुआ महसूस करती हैं.

ब्रेस्ट कैंसर का खतरा (Breast Cancer Risk)

रात में ब्रा उतारने से ब्रेस्ट के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगता है. इससे ब्रेस्ट हेल्थ से लेकर तक बेहतर होती है. कई रिसर्च में रात में ब्रा पहनकर सोने को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ने का कारण बताया गया है. हालांकि इस विषय पर अभी और रिसर्च किए जाने की जरूरत है. फिर भी बेहतर है कि रात में सोते सम ब्रा उतारकर सोया जाए. इससे बहुत सारी हेल्थ संबंधी समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी.