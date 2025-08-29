उत्तर भारत का रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बुरा (Himachal Rain,Flood) हाल है. हिमाचल से लेकर पंजाब और जम्मू-कश्मीर तक, नदियां उफान पर हैं. पुल, गर कारें सब बह गए हैं. हाईवे तक तबाह हो गए हैं. बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है. हिमाचल प्रदेश में 20 जून से शुरू हुए मानसून में अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है, 38 लोग लापता हैं और 350 लोग घायल भी हैं. बारिश के बीच मानसून सीजन के दौरान अब तक कुल 2394 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हो चुका है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के बाद कैसे हैं हालात? अब तक 310 लोगों की मौत, 38 लापता, 350 घायल

उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्षिण में केरल तक, बारिश के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ गया और रिहायशी इलाकों एवं कृषि क्षेत्रों में पानी भर गया है. हालांकि, कश्मीर में दो दिनों के बाद बारिश में कमी आने से बाढ़ का खतरा कम हो गया है, जिससे राहत मिली है. वहीं तेलंगाना में वर्षाजनित घटनाओं के कारण कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई. देश के दूसरे हिस्सों का भी बारिश और बाढ से बुरा हाल है.जानें पल-पल का हर एपडेट.

RAIN FLOOD LANDSLIDE LIVE UPDATES...

