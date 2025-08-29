विज्ञापन
BCCI के कार्यकारी अध्यक्ष बने राजीव शुक्ला, रोजर बिन्नी की हो गई छुट्टी!

Rajeev Shukla Becomes Acting BCCI President: बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनकी जगह पर राजीव शुक्ला को नई जिम्मेदारी दी गई है.

  • बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पद खाली हो गया है.
  • राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अगले चुनाव तक उनकी जिम्मेदारी रहेगी.
  • बीते बुधवार को हुई एपेक्स काउंसिल की बैठक में राजीव शुक्ला ने अध्यक्ष के रूप में हिस्सा लिया था.
Rajeev Shukla Becomes Acting BCCI President: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनकी जगह पर राजीव शुक्ला को नई जिम्मेदारी दी गई है. बताया जा रहा है कि अगले चुनाव तक बीसीसीआई प्रेसीडेंट की जिम्मेदारी राजीव शुक्ला के हाथों में रहेगी. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है बीते बुधवार (27 अगस्त) को एपेक्स काउंसिल की बैठक हुई थी. यहां बतौर अध्यक्ष रोजर बिन्नी नहीं बल्कि राजीव शुक्ला नजर आए थे. इस खास बैठक का मुख्य उद्देश्य ड्रीम11 के अनुबंध की समाप्ति और अगले प्रायोजक के संभावना पर चर्चा थी.

क्या है नियम?

बीसीसीआई संविधान के मुताबिक अध्यक्ष पद पर काबिज पदाधिकारी को 70 वर्ष की उम्र तक पद को छोड़ना पड़ता है. रोजर बिन्नी का जन्म 19 जुलाई साल 1955 में कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में हुआ था. मौजूदा समय में वह 70 साल और 41 दिन के हैं. ऐसे में नियम के मुताबिक देखा जाए तो वो अध्यक्ष पद पर बने रहने के योग्य नहीं थे.  

छह महीने तक अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे राजीव शुक्ला

रोजर बिन्नी के जाने के बाद राजीव शुक्ला करीब छह महीने तक अब अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे. 65 वर्षीय शुक्ला करीब 2020 से BCCI के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं.

36वें बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे रोजर बिन्नी 

रोजर बिन्नी ने 18 अक्तूबर साल 2022 में 36वें बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी. उनसे पहले इस पद पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली काबिज थे. जिन्हें निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया था. 

