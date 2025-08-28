किस विटामिन की कमी से दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं? यह खाना कर दें शुरू, गायब हो जाएंगे सारे बुरे विचार

Importance of Vitamin B12 : बॉडी को हेल्दी रहने और हर दिन की जरूरी चीजों को करने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भी शामिल होते हैं. बॉडी के लिए विटामिन बहुत जरूरी होते हैं. तरह तरह के विटामिन में विटामिन बी 12 भी होता है. विटामिन बी 12 बॉडी (Vitamin B12 Kyo Jaruri Hota Hai) की कई चीजों को रेगुलेट करता है. यह बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और डीएनए का निर्माण करता है. इसके अलावा यह स्किन, बोन्स और नाखूनों को मजबूत रखता है. विटामिन बी 12 हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी जरूरी होता है. इसकी कमी से मेमोरी कमजोर होने की परेशानी होने के साथ साथ डिप्रेसन और एंग्जायटी की (Vitamin B12 Ki Kami Se Kya Hota Hai) परेशानी हो सकती है. यहां तक कि मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर के कारण दिमाग में गंदे ख्याल भी आ सकते हैं. आइए जानते हैं किन चीजों में मिलता (Vitamin B12 Ke Liye Kya Khayen) है विटामिन बी 12 और इसकी कमी से सेहत पर हो सकता है क्या असर.

कौन सी दाल में विटामिन B12 पाया जाता है? B12 तुरंत कैसे बढ़ाएं, जान‍िए यहां

किस विटामिन की कमी से दिमाग में आते हैं गंदे ख्याल (Which vitamin deficiency brings dirty thoughts in the mind)

कुछ रिसर्च के रिपोर्ट्स के अनुसार विटामिन B12 और B ग्रुप दूसरे विटामिन्स ब्रेन के तरह तरह के केमिकल बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं. इनकी कमी से मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और मेंटल क्लियरिटी से जुड़ी परेशानियां होने का खतरा होती है. खासकर विटामिन बी 12 की कमी से दिमाग में बेकार, निगेटिव या परेशान करने वाले ख्याल आ सकते है.

विटामिन बी की कमी का और क्या होता है असर ( What are the other effects of vitamin B deficiency)

विटामिन बी 12 की कमी से थकान, सांस लेने में परेशानी, एनर्जी लेवल में कमी की शिकायत हो सकती है. इसकी कमी के कारण मसल्स में पेन की शिकायत बढ़ सकती है. खासकर नेक पेन की शिकायत बढ़ने का खतरा रहता है.

विटामिन बी 12 के लिए क्या खाएं (What to eat for vitamin B12)

विटामिन बी 12 मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों में होता है. वेजीटेरियन इसके लिए फोर्टिफाइड नाश्ता अनाज, फोर्टिफाइड प्लांट-बेस्ड मिल्क (जैसे सोया या बादाम दूध), और फोर्टिफाइड पोषण खमीर को डाइट में शामिल कर सकते हैं. चिकन, मछली अंडे और अन्य मांस विटामिन बी12 के अच्छे स्रोत हैं. डेयरी उत्पादों में दूध, पनीर और दही में विटामिन बी12 होता है. शाकाहारी लोगों को फोर्टिफाइड अनाज, फोर्टिफाइड प्लांट-बेस्ड दूध जैसे सोया या बादाम का दूध विटामिन बी12 मिल सकता है.

विटामिन बी 12 क्या करता है (What does vitamin b12 do)

विटामिन बी 12 बॉडी की बहुत सी जरूरी कामों को करता है. यह बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है. यह नर्व सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करना है. विटामिन बी 12 डीएनए के निर्माण में भी जरूरी होता है. यह फूड को एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया में मदद करता है और बॉडी को फोलेट का ठीक से उपयोग करने में मदद करता है.