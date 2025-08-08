कौन है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी? जिसे ब्रिटिश पुलिस ने रेप के आरोप में बीच मैदान से किया गिरफ्तार

Who is Haider Ali? पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है. युवा बैटर हैदर अली को इंग्लैंड में रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मामला करीब पांच दिन पुराना तीन अगस्त 2025 का बताया जा रहा है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ए टीम (पाकिस्तान शाहीन) की तरफ से शिरकत करने इंग्लैंड पहुंचे अली जब कैंटरबरी मैदान में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के खिलाफ शिरकत कर रहे थे. उसी दौरान ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस वहां पहुंच गई और बीच मैदान से उठाकर उन्हें ले गई.

हालांकि, कुछ देर बाद ही पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. मगर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया लिया गया है. जिससे वह इंग्लैंड से बाहर न जा सकें. वहीं इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी युवा क्रिकेटर पर एक्शन लिया है और फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है.

हैरान कर देने वाली बात यह है कि रेप का आरोप लगाने वाली महिला पाकिस्तानी मूल की ही है. इस मामले पर पीसीबी के एक अधिकारी ने बयान भी दिया है. जिनका कहना है कि बोर्ड यूके में इस मामले की जांच करेगी और जितना हो सकेगा इस मुश्किल घड़ी में बोर्ड अली का साथ देगी.

कौन हैं हैदर अली?

हैदर अली का जन्म दो अक्टूबर साल 2000 में पाकिस्तान के अटक शहर में हुआ था. जिनकी मौजूदा उम्र 24 साल और 310 दिन है. वह दाहिने हाथ से मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं. ग्रीन टीम के लिए उन्होंने खबर लिखे जाने तक दो वनडे और 35 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत किया है. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की दो पारियों में 21.00 की औसत से 42, जबकि टी20 की 32 पारियों में 17.41 की औसत से 505 रन निकले हैं. पिछले काफी समय से वह खराब प्रदर्शन के चलते ग्रीन टीम से बाहर चल रहे हैं.

