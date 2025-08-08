VIDEO: चीते की रफ्तार और बाज की नजर, कर्टनी वेब ने हवा में छलांग लगाते हुए असंभव कैच को बना दिया संभव

- इंडिया ए वीमेन और ऑस्ट्रेलिया ए वीमेन के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच मकाय में खेला गया.
- मैच के 12वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की कर्टनी वेब ने एक हाथ से हवा में छलांग लगाकर शानदार कैच पकड़ा.
- भारत की टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 124 रन बनाए और 13 रनों से मैच गंवाया.
Courtney Webb , India A Women vs Australia A Women: मौजूदा समय में इंडिया 'ए' वीमेन की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला सात अगस्त 2025 को मकाय में खेला गया. यहां ऑस्ट्रेलिया 'ए' वीमेन की टीम की तरफ से शिरकत कर रही कर्टनी वेब ने एक हैरतअंगेज कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया है.
मैच के दौरान यह हैरान कर देने वाला वाक्या 12वें ओवर में देखने को मिला. मेजबान टीम की तरफ से एमी एडगर गेंदबाजी कर रही थीं. वहीं उनके सामने बल्लेबाजी के लिए उमा क्षेत्री तैयार थीं. एडगर ने ओवर की दूसरी गेंद उमा के ऑफ स्टंप के बाहर डाली. जहां भारतीय खिलाड़ी ने उसे प्वॉइंट की तरफ खेला.
This was a classic from Courtney Webb! #AUSAvIndA https://t.co/5iAI84PtUk pic.twitter.com/EqJ1bVS8v5— cricket.com.au (@cricketcomau) August 7, 2025
यहां तैनात कर्टनी वेब ने अपने दाहिने तरफ हवा में छलांग लगाते हुए एक हाथ से गेंद को लपककर सबको हैरान कर दिया. खास बात यह रही कि कैच पकड़ते दौरान वेब से गेंद काफी दूर थी. मगर उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा. उसकी हर कोई सराहना कर रहा है.
31 रन बनाने में कामयाब रहीं उमा
परिणाम यह रहा कि वेब की इस शानदार कैच के बाद उमा को ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटना पड़ा. मैच के दौरान पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 31 गेंदों का सामना किया. इस बीच 100.00 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को चार चौके देखने को मिले.
ऑस्ट्रेलिया 'ए' वीमेन को मिली जीत
बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो मकाय में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया 'ए' वीमेन की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए भारतीय महिला टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 124 रन तक ही पहुंच पाई. नतीजन भारतीय टीम को 13 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.
यह भी पढ़ें- बुमराह तो बुमराह, ये गेंदबाज भी बल्लेबाजों के लिए बना आफत, नहीं समझ आ रही गेंद
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं