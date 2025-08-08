विज्ञापन
Courtney Webb , India A Women vs Australia A Women: इंडिया 'ए' वीमेन बनाम ऑस्ट्रेलिया 'ए' वीमेन के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में कर्टनी वेब ने एक हैरतअंगेज कैच पकड़ते हुए सबको हैरान कर दिया है.

VIDEO: चीते की रफ्तार और बाज की नजर, कर्टनी वेब ने हवा में छलांग लगाते हुए असंभव कैच को बना दिया संभव
कर्टनी वेब का शानदार कैच
  • इंडिया ए वीमेन और ऑस्ट्रेलिया ए वीमेन के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच मकाय में खेला गया.
  • मैच के 12वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की कर्टनी वेब ने एक हाथ से हवा में छलांग लगाकर शानदार कैच पकड़ा.
  • भारत की टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 124 रन बनाए और 13 रनों से मैच गंवाया.
Courtney Webb , India A Women vs Australia A Women: मौजूदा समय में इंडिया 'ए' वीमेन की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला सात अगस्त 2025 को मकाय में खेला गया. यहां ऑस्ट्रेलिया 'ए' वीमेन की टीम की तरफ से शिरकत कर रही कर्टनी वेब ने एक हैरतअंगेज कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया है.

मैच के दौरान यह हैरान कर देने वाला वाक्या 12वें ओवर में देखने को मिला. मेजबान टीम की तरफ से एमी एडगर गेंदबाजी कर रही थीं. वहीं उनके सामने बल्लेबाजी के लिए उमा क्षेत्री तैयार थीं. एडगर ने ओवर की दूसरी गेंद उमा के ऑफ स्टंप के बाहर डाली. जहां भारतीय खिलाड़ी ने उसे प्वॉइंट की तरफ खेला.

यहां तैनात कर्टनी वेब ने अपने दाहिने तरफ हवा में छलांग लगाते हुए एक हाथ से गेंद को लपककर सबको हैरान कर दिया. खास बात यह रही कि कैच पकड़ते दौरान वेब से गेंद काफी दूर थी. मगर उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा. उसकी हर कोई सराहना कर रहा है.

31 रन बनाने में कामयाब रहीं उमा

परिणाम यह रहा कि वेब की इस शानदार कैच के बाद उमा को ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटना पड़ा. मैच के दौरान पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 31 गेंदों का सामना किया. इस बीच 100.00 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को चार चौके देखने को मिले.

ऑस्ट्रेलिया 'ए' वीमेन को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो मकाय में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया 'ए' वीमेन की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए भारतीय महिला टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 124 रन तक ही पहुंच पाई. नतीजन भारतीय टीम को 13 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

