'इमरान खान पागल है'... पाकिस्तान में आर्मी के एक बयान ने कैसे मचा दिया संग्राम

पाकिस्तान में आर्मी की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है, वह राजनीति पर अपने कंट्रोल को और मजबूत करती जा रही है. जैसे ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनाया गया है, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान की आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल में बंद पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को पागल और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है. आर्मी के इस तरह हद पार करने के बाद पाकिस्तान की राजनीति दो फाड़ में बंट गई है. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ PTI ने आर्मी की खुलकर आलोचना की है. वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक पार्टियों ने आर्मी को अपना समर्थन दिया और PTI पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आर्मी को बदनाम कर रही है और देश विरोधी नैरेटिव फैला रही है.

आर्मी ने इमरान खान पर क्या कहा है?

पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल में बंद इमरान खान को "नार्सिसिस्ट" और "मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति" कहा गया. जनरल चौधरी ने चेतावनी दी थी कि PTI संस्थापक इमरान खान सेना के खिलाफ बार-बार बयानबाजी करके माध्यम से "सुरक्षा खतरे वाले क्षेत्र" में प्रवेश कर रहे हैं.

लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा, “यह खतरा एक भ्रमित व्यक्ति की भ्रमित मानसिकता से उत्पन्न होता है जो अपने अहंकार का बंदी बन गया है, यह सोचकर कि उसकी इच्छाएं पाकिस्तान राज्य की इच्छाओं से बड़ी हैं... उसका अहंकार, उसकी इच्छाएं और निराशाएं इस हद तक बढ़ गई हैं कि वह सोचता है कि उसके बिना दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा."

PTI ने दिया जवाब

PTI ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "इमरान हमेशा हर मंच पर अपने देश, इसकी संस्थाओं और पाकिस्तान के लोगों के लिए मजबूती से खड़े रहे हैं." पार्टी ने दावा किया कि इमरान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "राष्ट्रीय संस्थानों की विश्वसनीयता को मजबूत किया", जबकि सरकार पर असहमति को देशद्रोह का नाम देने का आरोप लगाया. शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के अंतरिम अध्यक्ष गोहर अली खान ने कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक प्रमुख राजनीतिक दल के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना "लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण" था.

अब सरकार में शामिल पार्टियां PTI की आलोचना कर रही हैं. पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल ने एक्स पर कहा कि इमरान के बयान "एक बेहद गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक प्रवृत्ति है जो पाकिस्तान के राज्य संस्थानों को कमजोर करना, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना और सशस्त्र बलों में जनता के विश्वास को कम करना चाहते हैं जो साहस और बलिदान के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं."

वहीं एमक्यूएम-पी के अध्यक्ष खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि PTI ने अपने आरोपों को संबोधित करने के लिए उचित मंचों का उपयोग करने के बजाय "आरोप लगाने की अपनी राजनीति जारी रखी" है.

