CPL 2025: फ्लेचर के विस्फोट पर भारी पड़े मैक्डॉरमोट, गुयाना को मिली शानदार जीत

Caribbean Premier League 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में गुयाना अमेजन वॉरियर्स को सेंट किट्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत मिली है.

CPL 2025: फ्लेचर के विस्फोट पर भारी पड़े मैक्डॉरमोट, गुयाना को मिली शानदार जीत
Ben McDermott
  • कैरेबियन प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने सेंट किट्स को 5 विकेट से हराया.
  • सेंट किट्स की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन बनाए जिसमें आंद्रे फ्लेचर ने 60 रन की पारी खेली.
  • गुयाना के बेन मैक्डॉरमोट ने 39 गेंद में 75 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे.
Caribbean Premier League 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने सेंट किट्स को 5 विकेट से हरा दिया. गुयाना को जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य मिला था, जो उसने 17.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. गुयाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट किट्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी. सेंट किट्स के लिए विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर ने 41 गेंद पर 60 रन की जोरदार पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका.

प्रिटोरियस ने गुयाना के लिए 4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट लिए. शमार जोसेफ किफायती रहे. उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया. रोमारियो शेफर्ड ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1, कप्तान इमरान ताहिर ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 और गुडाकेश मोती ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिए.

154 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए सलामी बल्लेबाज बेन मैक्डॉरमोट ने 39 गेंद पर 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 75 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी ने टीम के लिए जीत के रास्ते आसान कर दिए. इसके बाद शाई होप ने 39 गेंद पर 56 रन की नाबाद पारी खेल टीम को 17.2 ओवर में 154 तक पहुंचा कर जीत दिला दी. गुयाना ने 5 विकेट पर 154 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया.

सेंट किट्स के लिए फजलहक फारूखी, नसीम शाह और वकार सलामखिल ने 1-1 विकेट लिए, जबकि अब्बास अफरीदी ने 2 विकेट लिए.

