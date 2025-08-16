Asia Cup के किंग हैं ये गेंदबाज, चटकाए हैं सर्वाधिक विकेट, लिस्ट में एक भारतीय

विज्ञापन
Highest Wicket Taker In Asia Cup: एशिया कप 2025 के आगाज में गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट के आगाज से पूर्व बात करें यहां किन पांच गेंदबाजों ने सर्वाधिक विकेट चटकाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

Lasith Malinga
  • एशिया कप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा और पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा.
  • लसिथ मलिंगा ने एशिया कप में 33 विकेट लेकर सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया है.
  • रवींद्र जडेजा भारत की तरफ से एशिया कप में सर्वाधिक 29 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज हैं.
Highest Wicket Taker In Asia Cup: एशिया कप के 17वें सीजन के आगाज की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. टूर्नामेंट का आयोजन इस बार संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मैच नौ सितंबर 2025 को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी स्थित शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर 2025 को मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. टूर्नामेंट का आगाज हो. उससे पहले बात करें यहां किन पांच गेंदबाजों ने सर्वाधिक विकेट चटकाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

लसिथ मलिंगा

लिस्ट में पहला नाम पूर्व श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा का आता है. जिन्होंने यहां 15 मैच खेलते हुए सर्वाधिक 33 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने तीन बार फाइव विकेट हॉल लेने का भी कारनामा किया है.

मुथैया मुरलीधरन

लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम भी श्रीलंका से ही आता है. ये कोई और नहीं स्पिन के महान खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन हैं. उन्होंने एशिया कप में 1995 से 2010 के बीच कुल 24 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस 24 पारियों में 28.83 की औसत से 30 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

रवींद्र जडेजा

लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम भारत से आता है. दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने एशिया कप में 26 मैच खेलते हुए 29 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा वह भारत की तरफ से यहां सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज हैं.

शाकिब अल हसन

चौथे स्थान पर पूर्व बांग्‍लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन काबिज हैं. जिन्होंने एशिया कप में 25 मैच खेलते हुए 28 विकेट प्राप्त किए हैं. वह बांग्‍लादेश की तरफ से प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज हैं.

अजंथा मेंडिस

पांचवें स्थान पर एक और श्रीलंकाई क्रिकेटर का नाम आता है. यह कोई और नहीं अजंथा मेंडिस हैं. रहस्‍यमयी स्पिनर ने केवल आठ मैचों में 10.42 की औसत से 26 विकेट चटकाए हैं, जो बेहद ही सराहनीय है.

Sri Lanka, Separamadu Lasith Malinga, Cricket
