GG vs DC Live Score, WPL 2026 Eliminator: दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ टॉस जीत चुनी गेंदबाजी

Gujarat Giants vs Delhi Capitals, WPL 2026 Eliminator Live Score: वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. यह मुकाबला BCA स्टेडियम, कोटांबी, वडोदरा में हो रहा है. इस मैच की विजेता टीम इस सीज़न के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी. RCBW ने 8 मैचों में 12 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया. जबकि गुजरात जायंट्स वुमेन 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि दिल्ली कैपिटल्स वुमेन आठ पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही. गुजरात के मुकाबले दिल्ली के पास प्लेऑफ़ का अनुभव है, इसके बावजूद, इस गेम में कैपिटल्स फेवरेट नहीं हैं. दोनों टीमों की बनावट और पिछले T20 इतिहास से पता चलता है कि जायंट्स इस सीज़न में लगातार तीसरी बार कैपिटल्स को रोकने के लिए बेहतर स्थिति में हैं. जायंट्स ने इस मैदान पर कभी भी चेज़ करते हुए जीत हासिल नहीं की है और इस सीज़न में उनकी तीनों जीत पहले बैटिंग करते हुए आई हैं. इसके उलट, कैपिटल्स ने कभी पहले बैटिंग नहीं की है, इसलिए शायद हिम्मत दिखाकर पहले बैटिंग करने और 10-15+ पार स्कोर बनाकर होम टीम पर दबाव डालने का मौका है. (लाइव स्कोरकार्ड)

Here are the Live Score Updates of Gujarat Giants vs Delhi Capitals WPL 2026 Eliminator