VIDEO: सर जडेजा की गेंद पर शिवराज सिंह चौहान ने मारा चौका, तालियों से गूंज उठा मैदान

रायसेन में सांसद खेल महोत्सव के दौरान खास नजारा देखने को मिला, जब क्रिकेट स्टार रवींद्र जडेजा की गेंद पर शिवराज सिंह चौहान ने शानदार चौका जड़ा. चौका लगते ही स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

Shivraj Singh Chouhan cricket video: रायसेन में सांसद खेल महोत्सव के दौरान एक यादगार नजारा देखने को मिला. क्रिकेट स्टार रवींद्र जडेजा जैसे ही मैदान पर उतरे, माहौल पूरी तरह बदल गया. इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री और रायसेन-विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने जडेजा की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया. चौका लगते ही स्टेडियम में तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी कि पल भर के लिए पूरा परिसर उत्साह से भर उठा.  

सांसद खेल महोत्सव में जडेजा का स्वागत

सांसद खेल महोत्सव में देश के बेहतरीन ऑल-राउंडर और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रवींद्र जडेजा का जोरदार स्वागत किया गया. जैसे ही जडेजा स्टेडियम पहुंचे, आयोजकों और क्रिकेट प्रेमियों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया. पुष्पवर्षा हुई, नारों की गूंज सुनाई दी और हर तरफ उत्सव जैसा माहौल नजर आया.

मंच पर मौजूद रहे बड़े नेता और कार्यकर्ता

इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार, जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी भी स्टेडियम में नजर आए. जडेजा के आने से पूरे आयोजन में अलग ही ऊर्जा दिखी.

जडेजा को देख युवाओं में जोश

जडेजा को अपने बीच पाकर युवा खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया. कई युवा खिलाड़ी उनके साथ खेल देखने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए खास तौर पर स्टेडियम पहुंचे. मैदान के भीतर और बाहर, हर जगह क्रिकेट को लेकर गजब का जोश दिखा.

शिवराज सिंह चौहान का चौका बना चर्चा का केंद्र

कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प पल तब आया जब शिवराज सिंह चौहान ने जडेजा की गेंद पर चौका जड़ दिया. चौका लगते ही दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं और पूरा मैदान तालियों की आवाज से गूंज उठा. यह दृश्य देखते ही बन रहा था एक तरफ क्रिकेट के स्टार, दूसरी तरफ नेता का शॉट और बीच में दर्शकों का उत्साह.

तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा खेल परिसर

जडेजा के आगमन और मैदान पर हुए इस खास पल के बाद खेल परिसर लगातार तालियों और उत्साह के शोर से गूंजता रहा. आयोजन में मौजूद दर्शक, खिलाड़ी और आयोजक सबका उत्साह देखते ही बन रहा था. कुल मिलाकर, सांसद खेल महोत्सव का यह दिन रायसेन में खेल-प्रेमियों के लिए यादगार बन गया.

