ग्लेन फिलिप्स के इस फील्डिंग को क्या नाम दें? हवा में करतब दिखाते हुए दुनिया को कर दिया हैरान, VIDEO

Glenn Phillips Amazing fielding: लंका प्रीमियर लीग 2024 का 7वां मुकाबला 7 जुलाई को कोलंबो स्टार्स और दांबुला जायंट्स के बीच रणगीरी डंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था. यहां कोलंबो के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने मैच के दौरान जिस तरह से रन बचाने के लिए सीमारेखा के पास प्रयास किया. उसकी हर कोई सराहना कर रहा है.

दरअसल, यह हैरतअंगेज वाकया मैच के दौरान 6वें ओवर में देखने को मिली. कोलंबो स्टार्स की तरफ से कप्तान थिसारा परेरा गेंदबाजी कर रहे थे. उनकी धीमी ऑफ कटर गेंद पर विपक्षी टीम के बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने पुल करते हुए बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया.

