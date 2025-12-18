Video: कुर्सी तोड़ने लगे.. लियोन ने जैसे ही तोड़ा रिकॉर्ड, ग्लेन मैकग्रा नहीं कर पाए बर्दाश्त, ऐसे किया रिएक्ट

Glenn McGrath reaction Viral: ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने कमाल करते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया. मैकग्रा के नाम टेस्ट मे ं563 विकेट दर्ज थे. वहीं, अब लियोन के नाम 564 टेस्ट विकेट अबतक दर्ज हो गए हैं. लियान ने तीसरे टेस्ट मैच में इंंग्लैंड के बेन डकेट को आउट कर मैक्ग्राथ को पछाड़ दिया. वहीं, जह लियोन ने यह कामयाबी हासिल की थी तो उस समय मैकग्रा कमेंटेटर के तौर पर वहां मौजूद थे. ऐसे में जब लियोन ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ा तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने इसपर रिएक्ट किया. मैकग्रा ने वहां मौजूद कुर्सी को उठाया और फेंकने की कोशिश करने लगे. हालांकि मैकग्रा ने ऐसा मजाक में किया लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व महान गेंदबाज का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और फैन्स को खूब पसंद भी आ रहा है.

मैकग्रा का रिएक्शन वायरल

Glenn McGrath's reaction to Nathan Lyon passing him on the all-time Test wickets list was absolutely hilarious 🤣 #Ashes pic.twitter.com/1jTM06M8me — cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025



एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे दिन गुरुवार को लियोन ने इंग्लैंड की पहली पारी में बेन डकेट (29 रन) और ओली पोप (3 रन) को आउट कर मैक्ग्रा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. लियोन अब टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के छठे गेंदबाज बने हैं तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. लियोन से आगे अब सिर्फ शेन वार्न हैं. वॉर्न ने अपने टेस्ट करियर में 145 मैच की 273 पारियों में 708 विकेट लिए हैं. बता दें कि मैक्ग्राथ ने 124 टेस्ट की 243 पारियों में 563 विकेट लिए थे. दूसरी ओर लियोन के फिलहाल 141 टेस्ट की 261 पारियों मे 564 विकेट दर्ज हो गए हैं.

ग्राउंडसमैन रहे हैं लियोन

एक समय लियोन ग्राउंडसमैन थे. जिस एडिलेड ओवल में लियोन ने मैक्ग्रा का रिकॉर्ड तोड़ा, वह उसी मैदान पर एक समय ग्राउंडसमैन हुआ करते थे लेकिन किस्मत बड़ी चीज है. इसी मैदान पर लियोन ने इतिहास रचकर यकीनन दुनिया को चौंका दिया है. इस मैदान पर टेस्ट में लियोन अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. लियोन ने एडिलेड में अबतक कुल 65 टेस्ट विकेट लेने में सफलता हासिल कर ली है.