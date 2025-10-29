सचिन तेंदुलकर पहले, दूसरे नंबर पर नहीं, ग्लेन मैक्ग्रा ने चुने ODI क्रिकेट के 5 सबसे महान बल्लेबाज, इस दिग्गज को माना सर्वश्रेष्ठ

Who is Best ODI Batter of All Time: दुनिया के सबसे महान तेज गेंदबाज में से एक ग्लेन मैक्ग्रा ने वनडे क्रिकेट के पांच सबसे महान भारतीय बल्लेबाजों का चुनाव किया है. मैक्ग्रा ने चौंकाते हुए सचिन तेंदुलकर को पहले और दूसरे नंबर पर जगह नहीं दी है जो फैन्स को चौंका रहा है. दरअसल, मैक्ग्रा ने भी उसी दौर में अपनी ख्याती हासिल की थी जिस दौर में सचिन तेंदुलकर खेला करते थे. 90s और 2000s के शुरूआती दशक में जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ करता था तो तेंदुलकर और मैक्ग्रा के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिलता था. तेंदुलकर और मैक्ग्रा एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेले हैं लेकिन जब 5 महान ऑल टाइम वनडे बल्लेबाज के चुनाव का समय आया तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है.

ग्लेन मैक्ग्रा ने पहले नंबर पर विराट कोहली का चयन किया है. मैक्ग्रा ने कोहली को वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया है. वहीं, दूसरे नंबर पर ग्लेन मैक्ग्रा ने रोहित शर्मा को जगह दी है. इसके बाद नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलियाई पूर्व गेंदबाज ने सचिन तेंदुलकर का चुनाव किया है. बता दें सचिन ने वनडे में 49 शत लगाए हैं तो वहीं, कोहली के नाम 51 वनडे शतक दर्ज है. इसके अलावा ग्लेन मैक्ग्रा ने नंबर 4 पर एम एस धोनी का चयन किया है और नंबर 5 पर मैक्ग्रा की पसंद युवराज सिंह बने हैं. ग्लेन मैक्ग्रा ने वीरेंद्र सहवाग का भी चयन पांच सबसे महान वनडे बल्लेबाजों में नहीं किया है.

ग्लेन मैकग्रा ने सर्वश्रेष्ठ 5 भारतीय वनडे बल्लेबाज़ों को चुना

1) विराट कोहली

2) रोहित शर्मा

3) सचिन तेंदुलकर

4) एमएस धोनी

5) युवराज सिंह

क्यों हैं वनडे में कोहली, सचिन से सर्वश्रेष्ठ, आंकड़े देते हैं गवाही

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने शनिवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान अपना 75वां इंटरनेशनल अर्धशतक बनाय था और भारत को जीत दिलाई थी. ऐसा करते ही कोहली ने वनडे में दूसरी पारी में सर्वाधिक 50+ स्कोर का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया था. इससे पहले यह महारिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (69) के नाम था. कोहली पहले ही 28 शतकों के साथ वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं.

वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक 50+ स्कोर