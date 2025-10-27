किशोर कुमार के बंगले में बना है विराट कोहली का लग्जरी रेस्टोरेंट, एक रोटी 318 रुपये, फ्रेंच फ्राइज की कीमत इतनी

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार और दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर्स में से एक विराट कोहली मैदान पर जितने पैशनेट हैं. बिजनेस में भी उतने ही स्मार्ट हैं. क्रिकेट के बाद विराट का एक और बड़ा प्यार है फूड. और अपने इसी जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने शुरू किया है एक खास रेस्टोरेंट. जिसका नाम है One8 Commune. उनके इस खास वेंचर के आज देशभर में 10 शानदार आउटलेट्स हैं. लेकिन मुंबई का जुहू आउटलेट बाकी सबसे अलग है. क्योंकि ये बना है दिग्गज सिंगर किशोर कुमार के बंगले में. क्रिकेटर ने इस जगह को खास लगाव और शौक के साथ तैयार किया है.

किशोर दा से विराट की खास कनेक्शन

साल 2022 में जब विराट ने जुहू का One8 Commune लॉन्च किया, तो उन्होंने बताया कि उनका किशोर दा से एक इमोशनल कनेक्शन है. अपने रेस्टोरेंट के यूट्यूब चैनल पर विराट ने कहा, ‘अगर मुझे किसी गुजर चुके इंसान से मिलने का मौका मिलता, तो मैं हमेशा कहता किशोर दा से मिलना चाहता हूं. उनकी पर्सनैलिटी बेहद करिश्माई थी और उनके गाने दिल को छू जाते हैं.' इस आउटलेट को डिजाइन करते वक्त विराट और उनकी टीम ने बंगले की आत्मा और होमली फील को पूरी तरह बरकरार रखा है.

विराट की जर्सी, ग्लास रूफ और ‘सुपरफूड' मेन्यू

One8 Commune का नाम विराट की जर्सी नंबर 18 से लिया गया है. और, उनकी जर्सी यहां दीवार पर टंगी नजर आती है. रेस्टोरेंट की छत ग्लास पैनल से बनी है. जिससे दिनभर नेचुरल सनलाइट अंदर आती रहती है और वाइब एकदम पॉजिटिव बन जाती है. विराट का मानना है कि अच्छी जगह तभी कामयाब होती है जब खाना उतना ही शानदार हो. इसलिए उनके मेन्यू में इंडियन, सीफूड, प्लांट बेस्ड और वेजिटेरियन ऑप्शंस सब मौजूद हैं.

कीमतें भी हैं वायरल

इस लग्जरी रेस्टोरेंट में खाने का अनुभव जितना प्रीमियम है, दाम भी उतने ही एक्सक्लूसिव हैं. जुहू आउटलेट के मेन्यू के मुताबिक-

• स्टीम्ड राइस: 318 रु

• फ्रेंच फ्राइज: 348 रु.

• तंदूरी रोटी: 118 रु.

• ‘बेबी' नान: 118 रु.

दिल्ली से लेकर जयपुर तक फैला विराट का फूड एम्पायर

विराट का पहला One8 Commune दिल्ली के एरोसिटी में शुरू हुआ था. इसके बाद पंजाबी बाग, गुरुग्राम, लोअर परेल (मुंबई), बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, इंदौर, और जयपुर में भी इसके आउटलेट खुले. बेंगलुरु वाला आउटलेट भी खास है क्योंकि ये एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के ठीक बगल में है.