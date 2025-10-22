जायसवाल-गिल नहीं, ग्लेन मैकग्रा ने इस बल्लेबाज को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बहुमुखी खिलाड़ी

Glenn McGrath react on KL Rahul: ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बहुमुखी प्रतिभा मानते हैं. Fast Bowling Cartel YT के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए मैकग्रा ने उस खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया. मैकग्रा के अनुसार भारत के केएल राहुल वर्तमान क्रिकेट में दुनिया के सबसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी खिलाड़ियों में से एक हैं. ग्लेन मैकग्रा ने केएल राहुल को लेकर कहा, "केएल राहुल बहुमुखी प्रतिभा के धनी खिलाड़ियों में से एक हैं. वह भारत के लिए काफी कठिन परिस्थितियों में रन बनाए हैं और टॉप स्कोरर रहे हैं. इसलिए, ओपनिंग से लेकर निचले क्रम तक, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी बार बल्लेबाजी की है, कभी-कभी यह आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्हें इसकी आदत हो गई है और वे खुद को ढाल लेते हैं. वह विकेटकीपिंग भी करते हैं, इसलिए वह एक बहुत ही बहुमुखी खिलाड़ी हैं."

ग्लेन मैकग्रा ने केएल राहुल को लेकर आगे कहा, "मुझे लगता है कि उसने किसी न किसी स्तर पर लगभग सभी 11 पोज़िशन पर बल्लेबाज़ी की होगी, उसके लिए परिस्थितियों के अनुसार ढलना मुश्किल रहा होगा, लेकिन वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी खिलाड़ियों में से एक है. केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को भरपूर सम्मान मिलना चाहिए."

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत को हार मिली थी, इस मैच में केएल राहुल ने 38 रन की पारी खेली थी. अब सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. इतना ही नहीं राहुल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान कई मौकों पर छठे नंबर पर बल्लेबाजी की थी, लेकिन फिलहाल वह टेस्ट मैचों में भारत के लिए सलामी बल्लेबाज़ हैं. मैकग्राथ ने राहुल की एक बहुमुखी खिलाड़ी के रूप में प्रशंसा की, लेकिन कहा कि इस तरह के बदलाव आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं.