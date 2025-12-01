विज्ञापन
पहले वनडे में जीत के तुरंत बात ड्रेसिंग रूम में आमने-सामने हुए गौतम गंभीर और रोहित शर्मा !

IND vs SA, 1st ODI: रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से काफी देर तक बातचीत करते हुए नजर आए, जिसको लेकर फैन्स तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

Gautam Gambhir and Rohit Sharma
  • भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को सत्रह रन से हराया था
  • मैच के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच ड्रेसिंग रूम में लंबी बातचीत की तस्वीर वायरल हुई
  • रोहित शर्मा ने इस मैच में सत्तावन रन बनाए और वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gautam Gambhir vs Rohit Sharma: रांची में भारत ने पहला वनडे मैच 17 रन से जीत लिया. मैच को जीतने के बाद एक तस्वीर सामने आई जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी. हुआ ये कि मैच के बाद भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से काफी देर तक बातचीत करते हुए नजर आए. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. जैसे ही मैच भारत के पक्ष में खत्म हुआ, रोहित और गंभीर को बातचीत करते हुए दिखा गया जिससे फैंस चैट के मामले के बारे में अंदाज़ा लगाने लगे. फैंस यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि रोहित और गंभीर के बीच आखिर किस बारे में इतनी गहन बातचीत हो रही है. दोनों के बीच हो रही बातचीत का वीडियो खूब वायरल है और फैन्स तरह-तरह की बातें कर कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर फैन्स के रिएक्शन हो रहे हैं वायरल


बता दें कि पहले वनडे मैच में रोहित ने 57 रन की पारी खेली थी. अपनी पारी में रोहित ने तीन छक्के लगाए थे. रोहित अब वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. हिट ने वनडे में 352 छक्के लगाए हैं. इसके अलावा रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2000 इंटरनेशनल रन भी पूरा करने में सफल हो गए. 

दूसरी ओर विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक पूरा किया. कोहली ने 135 रन की पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम 349 का स्कोर खड़ा किया था. इसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम 332 रन बनाकर आउट हो गई. भारतीय टीम इस मैच को 17 रन से जीतने में सफल रही. भारतीय दिग्गज विराट कोहली को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.  

Gautam Gambhir, Rohit Gurunath Sharma, Virat Kohli, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
