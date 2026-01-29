IND vs NZ, 4th T20I: गौतम गंभीर ने आखिरी समय में चल दी थी यह चतुराई, लेकिन किस्मत ने ऐन मौके पर दे दिया धोखा

IND vs NZ, 4th T20I: गौतम गंभीर अपनी खास रणनीति के लिए जाने जाते हैं. चौथे टी20 में भी गंभीर की चतुराई भरी रणनीति देखने को मिली थी लेकिन किस्मत से कौन जीत सकता है चौथे टी-20 में गौतम गंभीर को किस्मत से हार झेलनी पड़ी. हुआ ये कि मैच के दौरान जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और शिवम दुबे धुआंधार बल्लेबाजी कर भारत को जीत के करीब ले जा रहे थे तो उसी समय कोच गंभीर ने ईशान किशन के द्वारा एक संदेश भेजा था. हुआ ये कि दुबे, हार्षित राणा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे. एक ओर जहां दुबे धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर हर्षित सिंगल लेकर ज्यादा से ज्यादा सिंगल लेकर शिवन दुबे को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश कर रहे थे.

गंभीर चतुराई को किस्मत ने दिया धोखा

ऐसे में गंभीर ने बीच के ओवरों में ब्रेक के समय ईशान किशन से संदेश भेजवाया कि हर्षित को भी अब तेज अंदाज में रन बनाना है, ऐसे में गंभीर का संदेश पाकर हर्षित ने भी तेज अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश की लेकिन किस्मत ने हर्षित और गंभीर को धोखा दिया. एक समय जब टीम इंडिया को 31 गेंद में 71 रन की दरकार थी तभी हर्षित राणा ने एक करारा शॉट मारा जो नॉन स्ट्राइक एंड पर जा लगी. शिवम दुबे बदकिस्मत रहे क्योंकि राणा की ओर से मारा गया शॉट सीधे बॉलर की ओर गई, मैट हैनरी का गेंद पर हाथ लगा और दुबे रन आउट हो गए. शिवम दुबे क्रीज से बाहर थे तो वह रन आउट करार दे दिए गए. क्रिकेट में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब कोई बल्लेबाज इतनी बदकिस्मती से रन आउट होता हो.

गंभीर ने सोचा था कि हर्षित भी तेज अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे तो कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनेगा लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी. दुबे के आउट होते ही मैच एक तरह से खत्म हो गया और आखिर में भारतीय टीम को 50 रन से हार का सामना करना पड़ा.

50 रन से हारा भारत

न्यूजीलैंड ने 5 मैचों कीसीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में बुधवार को यहां भारत को 50 रन से शिकस्त दी. शुरुआती तीन मैचों में हार का सामना करने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने सात विकेट पर 215 रन बनाने के बाद भारत को 18.4 ओवर में 165 रन पर आउट कर दिया. भारत के लिए शिवम दूबे ने 23 गेंद में 65 जबकि रिंकू सिंह ने 30 गेंद में 39 रन का योगदान दिया. न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सैंटेनर ने तीन जबकि जैकब डफी और ईश सोढ़ी ने दो-दो विकेट चटकाये.