Auction 2026: 'हमारी उन पर डेढ़ साल से नजर थी', असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल ने बताया, क्यों लगाया पूर्व विंडीज कप्तान पर दांव

गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 की नीलामी में 5 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है. फ्रेंचाइजी ने जेसन होल्डर पर सर्वाधिक 7 करोड़ रुपए खर्च किए. गुजरात टाइटंस (जीटी) के असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल ने बताया कि फ्रेंचाइजी पिछले डेढ़ साल से इस कैरेबियाई खिलाड़ी पर नजर बनाए हुए थी. जेसन होल्डर को 7 करोड़ रुपए में खरीदने पर पार्थिव पटेल ने बताया,'हमने पिछले डेढ़ साल से जेसन होल्डर पर नजर बनाए रखी थी. वह टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने सभी लीग में जहां भी खेला है, वह बेहतरीन रहे हैं. गुजरात टाइटंस हमेशा अनुभवी खिलाड़ियों की तलाश करता है. हम सभी जानते हैं कि जेसन होल्डर कितने अनुभवी हैं.'

अशोक शर्मा को 90 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ने पर गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल ने कहा,'हम सभी को लगता है कि अशोक शर्मा जिस तरह से तेज गेंदबाजी कर रहे हैं. वह बहुत ही शानदार है. हम टीम में एक अनकैप्ड तेज गेंदबाज को लाना चाहते थे. हमें अच्छा लग रहा है कि एक युवा तेज गेंदबाज हमारी टीम में आया है.'

फ्रेंचाइजी ने पृथ्वीराज यारा को 30 लाख रुपए में खरीदा है. उनकी तारीफ में पार्थिव पटेल ने कहा,'वह काफी समय से फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं. बीच में उन्हें चोट भी लगी थी. वह हमारे लिए एक बाएं हाथ के गेंदबाज का वेरिएशन लाते हैं. हमें लगा कि ये दोनों बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं. हम उन्हें अपनी टीम में लाकर खुश हैं.' आईपीएल 2026 के लिए गुजरात टाइटंस की टीमः

रिटेंशनः अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बराड़, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर,राहुल तेवतिया, राशिद खान,जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर.

नीलामी में खरीदारी: जेसन होल्डर (7 करोड़ रुपए), टॉम बैंटन (2 करोड़ रुपए), अशोक शर्मा (90 लाख रुपए), ल्यूक वुड (75 लाख रुपए) और पृथ्वी राज (30 लाख रुपए).