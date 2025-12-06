Video: कप्तान राहुल ने बाएं हाथ का ट्रिक इस्तेमाल कर जीता टॉस, देखकर गौतम गंभीर ने दिया ऐसा रिएक्शन

Gautam Gambhir reaction viral : भारतीय टीम ने वनडे में लगातार 20 मैच में टॉस गंवाने का सिलसिला खत्म कर दिया, और आखिरकार तीसरे वनडे में टॉस जीतने में सफलता हासिल की, केएल राहुल के टॉस जीतने के बाद फैन्स गदगद हो गए तो वहीं, कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन भी सामने आया. भारत के टॉस जीतने के बाद गंभीर मंद-मंद मुस्कुराते नजर आए. गौतम गंभीर का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दूसरी ओर फैन्स भी राहुल के टॉस जीतने के बाद शोर मचाते हुए नजर आए.

टॉस जीतने के बाद गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल

The moment, After finally losing 20 consecutive tosses in ODIs, Team India won their first toss today.😁🇮🇳❤️



The reactions of Gautam Gambhir, Tilak Varma and other members after winning toss.😂❤️ pic.twitter.com/Rn0Z7g2J1W — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 6, 2025

भारत ने अपनी टीम में एक बदलाव करते हुए वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को अंतिम एकादश में शामिल किया है. साउथ अफ्रीका ने नांद्रे बर्गर और टोनी डी जॉर्जी कि चोटिल होने के कारण उनकी जगह पर रयान रेकलटन और ओटनील बार्टमैन को टीम में लिया है. दोनों टीमों के बीच तीन मैच की सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है. भारत ने रांची में खेला गया पहला वनडे 17 रन से जीता था जबकि साउथ अफ्रीका रायपुर में खेला गया दूसरा वनडे चार विकेट से जीतने में सफल रहा था.

विश्व कप 2023 सेमीफाइनल के बाद पहली बार टॉस जीता भारत

रांची वनडे के बाद रायपुर वनडे में भी टॉस हारने से निराश केएल राहुल ने विशाखापत्तनम में टॉस जीतने के लिए एक नया टोटका आजमाया। उन्होंने दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से सिक्का उछाला। बावुमा ने हेड्स बोला और सिक्का टेल के रूप में केएल राहुल के पक्ष में गिरा। दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से सिक्का उछालने का राहुल का टोटका काम कर गया. टॉस जीतने के बाद केएल राहुल बेहद खुश नजर आए। राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

भारतीय टीम ने 20 मैच बाद टॉस जीता. आखिरी बार भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था. रांची में खेला गया पहला वनडे भारतीय टीम ने 17 रन से जीता था. वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, साउथ अफ्रीका की घर के बाहर लक्ष्य का पीछा करते हुए यह सबसे बड़ी वनडे जीत थी. विशाखापत्तनम में खेला जा रहा मुकाबला वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला है. इस मैच की विजेता टीम सीरीज की विजेता होगी. दोनों ही टीमों का प्रदर्शन सीरीज में बेहतरीन रहा है। ऐसे में मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका प्लेइंग इलेवन

रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन