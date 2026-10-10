‘पहले भी छूटे, आगे भी छूटेंगे’, जिसपर मचा है घमासान, उसपर गौतम गंभीर का दो टूक जवाब

भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते शुक्रवार (नौ अक्टूबर 2026) को रांची में खेला गया. जहां भारतीय टीम को छह विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान नाजुक परिस्थिति में कुछ भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने कैच टपकाए. अगर ये कैच नहीं छोड़े गए होते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और होता. मैच के बाद जब यही सवाल भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर से किया गया तो उन्होंने कहा, 'यह क्रिकेट है. यहां कैच छूटते रहते हैं. पहले भी लोगों ने कैच छोड़े हैं. आगे भी छूटेंगे. इसमें कोई बुराई नहीं है. मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता है. इसलिए ऐसी चीजों के लिए किसी को दोष देना सही नहीं है.'