इस टीम को कौन देगा मात? आकाश चोपड़ा ने IND-ENG के खिलाड़ियों को मिलाकर चुना बेस्ट Playing XI

Aakash Chopra Picks India England Best Playing 11: टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों मिलाकर अपनी परफेक्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है.

Aakash Chopra
  • आकाश चोपड़ा ने भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलाकर अपनी परफेक्ट टेस्ट प्लेइंग इलेवन का चयन किया है.
  • ओपनिंग जोड़ी के रूप में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को इंग्लैंड दौरे पर अच्छे प्रदर्शन के लिए चुना गया है.
  • यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 400 से अधिक रन बनाए हैं.
Aakash Chopra Picks India England Best Playing 11: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन सफलतापूर्वक हो चुका है. बीते टूर्नामेंट में दोनों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा. जिसके आधार पर कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने दोनों टीमों को मिलाकर अपनी परफेक्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. इसी कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी दोनों टीमों को मिलाकर अपनी परफेक्ट प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है, जो कुछ इस प्रकार है-

ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को मिला मौका

आकाश चोपड़ा ने ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का चुनाव किया है. दोनों ही खिलाड़ियों का इंग्लैंड दौरे पर सराहनीय प्रदर्शन रहा. टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 400 से अधिक तो वहीं राहुल ने 500 से अधिक रन बनाए. परिणाम यह रहा कि दोनों खिलाड़ियों के उम्दा खेल के बदौलत भारतीय टीम लगभग सभी मुकाबलों में अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रही.

मध्यक्रम में इन खिलाड़ियों को मिला मौका

आकाश चोपड़ा ने तीसरे स्थान पर इंग्लिश दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को रखा है. रूट का बल्ला भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान खूब चला. वहीं चौथे स्थान पर शुभमन गिल को मौका मिला है. गिल टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. पांचवें एवं छठवें स्थान पर उन्होंने क्रमशः ऋषभ पंत और हैरी ब्रूक को रखा है. ब्रूक शुरूआती मुकाबलों में फ्लॉप रहे थे. मगर आखिर में उनका बल्ला जब चला तो देखते ही बन रहा था.

बतौर ऑलराउंडर स्टोक्स और जडेजा बने आकाश की पहली पसंद

ऑलराउंडर के तौर पर आकाश चोपड़ा ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और भारतीय स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का चुनाव किया है. इन दोनों खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में रन बनाने के साथ-साथ अहम मौकों पर विकेट भी चटकाए. स्टोक्स तो बल्लेबाजी से ज्यादा बीते टूर्नामेंट में गेंदबाजी के दौरान ज्यादा मारक नजर आए.

इस पेस तिकड़ी को मिला मौका

आकाश चोपड़ा ने पेस तिकड़ी के तौर पर जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ मोहम्मद सिराज और जोश टंग का चुनाव किया है. इन तीनों ही गेंदबाजों प्रदर्शन पिछले मुकाबले इ सराहनीय रहा. खासकर सिराज काफी प्रभावी नजर आए. उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 23 सफलता प्राप्त की.

आकाश चोपड़ा की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, जो रूट, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और जोश टंग.

