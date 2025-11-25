गुवाहाटी में भारत के फ्लॉप शो पर श्रीकांत और गंभीर आमने-सामने

Srikkanth Slams Indian Head Coach Gautam Gambhir: गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारत के खराब खेल को देखकर पूर्व कप्तान और पूर्व चेयरमैन क्रिस श्रीकांत गुस्से में हैं. श्रीकांत ने भारत की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं और कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर अपनी राय दी है. श्रीकांत अपने YouTube शो पर इस बारे में बात करते हुए कहा कि भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच बेहद ही खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है. श्रीकांत ने टीम के सिलेक्शन के तरीकों की आलोचना की और सवाल उठाया कि गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से भारत के गिरते टेस्ट रिजल्ट्स को देखते हुए खिलाड़ियों को रेगुलर मौका क्यों नहीं दिया गया.

श्रीकांत कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों पर भड़के

पूर्व कप्तान ने कहा, "हर दूसरे मैच में कोई न कोई डेब्यू कर रहा है, वे ट्रायल एंड एरर कह सकते हैं. गौतम गंभीर जो चाहें कह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले कप्तान और पहले चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर रह चुका हूं. मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं. मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूं.आपको टीम में कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी बात बनेगी."

बता दें कि गंभीर ने दावा किया था कि वह खिलाड़ियों को नहीं हटाएंगे और कोई भी बदलाव जीतने के लिए सबसे अच्छी टीम चुनने पर फोकस होगी. हालांकि, इस आंकड़े पर एक नज़र डालें तो गंभीर के कोच बनने के बाद से सिर्फ़ एक साल में भारत ने टेस्ट मैचों में 24 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है.

इसके उलट, विराट कोहली के कप्तान रहते 7 सालों के दौरान कुल मिलाकर सिर्फ़ 41 खिलाड़ियों को ही इस्तेमाल किया गया था. पहले टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बैटिंग कराई गई थी, लेकिन गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में भारत ने उन्हें नंबर 8 पर डिमोट कर दिया. अपने पिछले टेस्ट में 87 रन बनाने के बावजूद, साई सुदर्शन को सीरीज़ के पहले मैच में नहीं खिलाया गया और वह नंबर तीन इस टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आए हैं, कोच गंभीर की रणनीति पर अब पूर्व क्रिकेटर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं.