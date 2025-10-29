भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 बारिश के कारण हुआ रद्द

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 मैच रद्द हो गया है. कैनबरा के मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया था. भारतीय पारी के दौरान दो बार बारिश के चलते मुकाबला रोकना पड़ा. जिस समय मैच रद्द हुआ उस वक्त भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे.

बारिश में खलल पड़ने के बाद जब पहली बार मैच शुरू हुआ था, तब ओवरों में कटौती हुई थी और मैच 18-18 ओवरों का कर दिया गया था. भारत ने अभिषेक शर्मा (19) का विकेट 35 रन पर गंवा दिया था. इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 39) और शुभमन गिल (नाबाद 37) ने कंगारू बल्लेबाजों को जमकर धुलाई की.

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक और शुभमन गिल की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी. अभिषेक 19 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने भारतीय पारी का टोन सेट कर दिया था. भारत की पारी के 5 ओवर पूरे हो चुके थे, जब बारिश ने पहली बार मैच में खलल डाला. इसके चलते मैच करीब 40 मिनट तक रूका रहा. दोबारा जब मैच शुरू किया गया तो मुकाबला 18-18 ओवरों का कर दिया गया.

बारिश रुकने के बाद शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव ने मैदान के चारों तरफ रन बटोरे. दोनों ने 35 गेंदों में 62 रनों की साझेदारी कर ली थी और दोनों ही धीरे-धीरे अपने अर्द्धशतक की ओर बढ़ रहे थे. 9.4 ओवर तक सब ठीक था, लेकिन फिर बारिश ने मैच में बाधा डाली. तेज बारिश के चलते इसके बाद मैच को रद्द करना पड़ा. अब सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

वहीं इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक खास मुकाम भी हासिल किया. कप्तान सूर्या ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 150 छक्के पूरे किए. सूर्या 150 या उससे अधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने वाले भारत के दूसरे क्रिकेटर हैं. उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा ही ऐसा कर पाए थे. जबकि ओवरऑल लिस्ट में सूर्या पांचवें क्रिकेटर हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम इस फॉर्मेट में 205 छक्के हैं.