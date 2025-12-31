विज्ञापन
विशेष लिंक

Devdutt Padikkal: 'गिल से बेहतर', विराट कोहली का 'साथी खिलाड़ी' जल्द होगा भारतीय ODI टीम में शामिल

Vijay Hazare Trophy: पडिक्कल ने  एक और शतक जड़ने में सफलता हासिल कर ली है. लिस्ट A क्रिकेट में 36 पारियों में पडिक्कल के 12 शतक और 12 अर्धशतक हैं

Read Time: 2 mins
Share
Devdutt Padikkal: 'गिल से बेहतर', विराट कोहली का 'साथी खिलाड़ी' जल्द होगा भारतीय ODI टीम में शामिल
Devdutt Padikkal's ODI call-up after VHT form?
  • देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार शानदार शतक बनाकर अपनी बल्लेबाजी क्षमता साबित की है
  • कर्नाटक के इस लेफ्ट-हैंडर बल्लेबाज ने झारखंड के खिलाफ 147 रन बनाकर टीम को दबाव में जीत दिलाई है
  • पडिक्कल ने 36 लिस्ट ए मैचों में 81.51 की औसत से 2364 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Devdutt Padikkal knocks on India ODI selection door: देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे टॉफी में शानदार परफॉर्मेंस कर फैन्स को चौंका दिया है. पडिक्कल ने एक और शतक जड़ने में सफलता हासिल कर ली है. लिस्ट A क्रिकेट में 36 पारियों में पडिक्कल के 12 शतक और 12 अर्धशतक हैं. पडिक्कल ने अपनी बैटिंग से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. कर्नाटक के इस लेफ्ट-हैंडर बल्लेबाज ने एक बार अपनी दावेदारी पेश कर दी है. उन्होंने झारखंड के खिलाफ शानदार 147 रन बनाकर टूर्नामेंट की शुरुआत की, कर्नाटक को दबाव वाले चेज़ में जीत दिलाई और टूर्नामेंट के लिए माहौल बनाया. इसके बाद उन्होंने केरल के खिलाफ शानदार 124 रन बनाए, तमिलनाडु के खिलाफ एक कम स्कोर के बाद, पडिक्कल ने पुडुचेरी के खिलाफ 113 रन बनाकर धमाका कर दिया है. 

पडिक्कल ने  36 मैचों में 81.51 की शानदार औसत से 2364 रन बनाए हैं,  उन्होंने 24 पारियों में पचास रन का आंकड़ा पार किया है, जिसमें 12 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि पडिक्कल  का फॉर्म लाजबाव है. 

शुभमन गिल से बेहतर
वहीं, दूसरी ओर फैंस चाहते हैं कि देवदत्त पडिक्कल को भारत की वनडे टीम में शामिल किया जाए.  बहुत सारे फैन्स सोशल मीडिया पर पडिक्कल के समर्थन में मैसेज कर रहे हैं, लोगों का मानना है कि "पडिक्कल 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका पाने के हकदार हैं और वह कप्तान शुभमन गिल से बेहतर हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vijay Hazare Trophy, Virat Kohli, Devdutt Babunu Padikkal, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now