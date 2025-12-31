Devdutt Padikkal: 'गिल से बेहतर', विराट कोहली का 'साथी खिलाड़ी' जल्द होगा भारतीय ODI टीम में शामिल

Devdutt Padikkal knocks on India ODI selection door: देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे टॉफी में शानदार परफॉर्मेंस कर फैन्स को चौंका दिया है. पडिक्कल ने एक और शतक जड़ने में सफलता हासिल कर ली है. लिस्ट A क्रिकेट में 36 पारियों में पडिक्कल के 12 शतक और 12 अर्धशतक हैं. पडिक्कल ने अपनी बैटिंग से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. कर्नाटक के इस लेफ्ट-हैंडर बल्लेबाज ने एक बार अपनी दावेदारी पेश कर दी है. उन्होंने झारखंड के खिलाफ शानदार 147 रन बनाकर टूर्नामेंट की शुरुआत की, कर्नाटक को दबाव वाले चेज़ में जीत दिलाई और टूर्नामेंट के लिए माहौल बनाया. इसके बाद उन्होंने केरल के खिलाफ शानदार 124 रन बनाए, तमिलनाडु के खिलाफ एक कम स्कोर के बाद, पडिक्कल ने पुडुचेरी के खिलाफ 113 रन बनाकर धमाका कर दिया है.

- Hundred in first match.

- Hundred in second match.

- Hundred in fourth match.



DEVDUTT PADIKKAL SHOW IN VIJAY HAZARE TROPHY 🥶



He has 12 Hundreds & 12 Fifties from 36 Innings in List A Cricket. pic.twitter.com/ADaw3XSs9f — Johns. (@CricCrazyJohns) December 31, 2025

पडिक्कल ने 36 मैचों में 81.51 की शानदार औसत से 2364 रन बनाए हैं, उन्होंने 24 पारियों में पचास रन का आंकड़ा पार किया है, जिसमें 12 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि पडिक्कल का फॉर्म लाजबाव है.

शुभमन गिल से बेहतर

वहीं, दूसरी ओर फैंस चाहते हैं कि देवदत्त पडिक्कल को भारत की वनडे टीम में शामिल किया जाए. बहुत सारे फैन्स सोशल मीडिया पर पडिक्कल के समर्थन में मैसेज कर रहे हैं, लोगों का मानना है कि "पडिक्कल 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका पाने के हकदार हैं और वह कप्तान शुभमन गिल से बेहतर हैं."

3 centuries in 4 matches with 405 runs? That's ODI form screaming loud! Padikkal's consistency is the pattern selectors can't ignore. 🏏



Technique + temperament + timing = national call-up maga! 🔥 https://t.co/SD0JH8bRil — Saif Uddin (@Saif_Uddin_tips) December 31, 2025

Leading run scorer of VijayHazare trophy,



Now will BCCI will follow same process of Ishan Kishan with Devdutt padikkal ?



First he deserved chances at number 3 in test , then now deserve chance in ODI Setup…pic.twitter.com/6HWYFq2FJh https://t.co/jO6ubRipY8 — RCB LOVER (@RCB_LOVER18) December 31, 2025