सीरीज के शुरुआती टेस्ट से ही चर्चा का विषय रहे भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज का मुद्दे ने फिर से तूल पकड़ लिया है. दरअसल हेडिग्ले ओवल टेस्ट के तीसरे दिन पैदा हुए हालात विशेष ने सिराज पर चल रही बहस को फिर से सतह पर ला दिया. और अब हालात ऐसे पैदा होते दिख रहे हैं, जहां अगर बीसीसीआई इस मुद्दे पर गंभीर से जवाब मांगता है, तो कोई भी हैरानी की बात नहीं ही होगी. दरअसल मैच के तीसरे दिन भारतीय पुछल्ले आकाश दीप बाउंसर से चोटिल होने के बाद कनकशन का शिकार हो गए. कनकशन नियम के तहत लाइक-टू-लाइक प्लेयर को चुनने की इजाजत होती है, लेकिन गंभीर ने मोहम्मद सिराज को न चुनकर प्रसिद्ध कृष्णा पर दांव लगाया. और गौतम का यह फैसला फैंस के बड़े वर्ग को निराश कर गया. फैंस यह कहने में भी नहीं चूके कि कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हुए होंगे, जिन्होंने एक ही मैच में दो बार ड्रॉप किए जाने के अनुभव को महसूस किया होगा. चलिए जान लीजिए कि फैंस क्या-क्या कह रहे है.
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Few cricketers will experience the feeling of being dropped twice in one game. With the ignored Prasidh Krishna being named as a concussion sub for the injured Akash Deep, Siraj will feel snubbed again. The deliberate humiliation of a spirited cricketer is complete. #NZvsIND— Nitin Naik (@toi_nitinnayak) November 29, 2026
यह भी एक विचार है...
@toi_nitinnayak Pitch flattened out so No use of swing bowler like siraj that's why they went with Prasiddh HTD bowler— RoKo (@RohitSVirat4518) November 29, 2026
मोहम्मद सिराज जब भी बाउंड्री से गुजरे, तो फैंस ने उनका हौसला बढ़ाया
Siraj's fans in New Zealand cheering him on . https://t.co/Zy5uhomPDV— Mr. Sunny (@MrSunny013) November 27, 2026
मोहम्मद सिराज इज ड्रॉप्ट अगेन !!
Mohammad Siraj Dropped Again! Mohammad Siraj misses out on India's playing XI once again for the 2nd Test against New Zealand. A disappointing moment for Siraj fans! #Siraj #INDvsNZ #Shubmangill #test https://t.co/Vom4oLilOT— Er umer (@Erumer007) November 28, 2026
कमेंटेटर की चर्चा से ही साफ है कि गौतम मोहम्मद सिराज को खिलाना ही नहीं चाहते
Siraj ke bare mein commentator kya bola Siraj aapke bare mein bhi nahin hai Gautam Gambhir Siraj Ko khilana nahin chahta #siraj #gtamemes #INDvsNZ #bumrah #RisingStarsAsiaCup2026 #trendingreels https://t.co/OXqYMsWfCW— Er umer (@Erumer007) November 29, 2026
अब देखने की बात यह होगी कि बीसीसीआई इस मामले पर क्या रवैया अपनाता है
Gambhir under the scanner. Siraj and Jadeja's exclusion sparks a selection debate. A former Indian cricketer raises tough questions about the team management. Watch the explosive discussion on Cricketaaa. #GautamGambhir #Siraj #Jadeja #TeamIndia #Cricketaaatv https://t.co/63XhxM04gY— Indian Sports Fans. Fan Curated & Original (@IndianSportFan) November 28, 2026
पूर्व क्रिकेटरों के बीच भी सिराज को ड्रॉप किए जाने की जोर-शोर से चर्चा है
Nothing less than pure trauma for a player to first be dropped from the playing XI, and then completely ignored even as a concussion substitute Decisions like these can shatter the confidence of a proven match-winner like Mohammed Siraj. Nah man.. 💔 https://t.co/hv9Lah5P4N— Amrit (@kohliiix18) November 29, 2026
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