''शेम-शेम'', लंदन में शाहिद अफरीदी के इज्जत का निकला जनाजा, जानें क्यों हुआ ऐसा, VIDEO

Fans Chant Sham Shame Against Shahid Afridi: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी मौजूदा समय में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टूर्नामेंट के लिए लंदन में हैं. यहां जब वह चाय के एक दुकान पर चाय पीने के लिए पहुंचे तो वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान कुछ लोगों ने पूर्व क्रिकेटर से अच्छी तरह मुलाकात की, जबकि कुछ लोग उनके खिलाफ 'शेम-शेम' के नारे लगाते हुए भी नजर आए. हालांकि दिग्गज क्रिकेटर ने उन लोगों के नारे पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने समर्थकों से मिलते हुए आगे बढ़ गए.

माना जा रहा है कि लंदन में अफरीदी के खिलाफ नारे लगवाने वाले लोग बाबर आजम के समर्थक हैं. दरअसल, बाबर आजम के चाहने वाले क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि शाहिद अफरीदी अपने दामाद शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान का कप्तान बनाना चाहते हैं. यही वजह है कि उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ उनकी कप्तानी पर सवाल उठाया है.

This was so disrespectful 😭💔

Do it again and again, please pic.twitter.com/iWKry3R5TP