18 चौके, एक छक्का, 163 रन, अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाका करते हुए फैसल शिनोजादा ने रच दिया इतिहास

अफगान बल्लेबाज फैसल शिनोजादा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. शिनोजादा ने शुक्रवार को आयरलैंड के विरुद्ध सुपर सिक्स के मुकाबले में 142 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 18 चौकों के साथ 163 रन की पारी खेली. इसी के साथ शिनोजादा वनडे फॉर्मेट में पुरुषों के अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अफगानी बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले ये रिकॉर्ड करीम जनत के नाम पर था, जिन्होंने 5 फरवरी 2016 को फिजी के विरुद्ध 132 गेंदों में 156 रन बनाए थे. उनकी इस पारी में 6 छक्के और 12 चौके शामिल थे.

वैश्विक स्तर पर विरान चामुदिथा अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 17 जनवरी 2026 को जापान के विरुद्ध 143 गेंदों में 26 चौकों और 1 छक्के के साथ 192 रन बनाए थे. वहीं, हसिथा बोयागोडा और बेन एंगस मेयस 191-191 रन बनाकर लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर मौजूद हैं.

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जारी इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगानी टीम ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 315 रन बनाए.

इस टीम ने 27 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. सलामी बल्लेबाज उस्मान सादात (14) और खालिद अहमदजई (1) पवेलियन लौट गए थे. यहां से फैसल शिनोजादा ने उजैरउल्लाह नियाजी के साथ तीसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के पार पहुंचाया.

नियाजी 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद शिनोजादा ने कप्तान महबूब खान के साथ 157 गेंदों में 188 रन जुटाते हुए टीम को 290 के स्कोर तक पहुंचा दिया. फैसल 163 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कप्तान महबूब ने मोर्चा संभाला.

महबूब खान ने 79 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 89 रन की पारी खेलते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया. आयरलैंड की तरफ से रूबेन विल्सन और ओलिवर रिले ने 3-3 विकेट निकाले. थॉमस फोर्ड के हाथ 1 विकेट लगा.

