IND vs PAK मैच पर टिकी थी सबकी नजर, इधर इंग्लैंड ने आयरलैंड को धो डाला, हासिल की जबर्दस्त जीत

England Beat Ireland In 3rd T20I: इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है. इंग्लिश टीम को आखिरी मैच में छह विकेट से कामयाबी हासिल हुई.

Jordan Cox
  • डबलिन में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने आयरलैंड को छह विकेट से हराया
  • आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में आठ विकेट पर 154 रन बनाए
  • इंग्लैंड ने 17.1 ओवरों में चार विकेट खोकर 155 रन का लक्ष्य हासिल किया.
England Beat Ireland In 3rd T20I: आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला 21 सितंबर 2025 को डबलिन में खेला गया. जहां आखिरी मुकाबले में भी इंग्लिश टीम छह विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो फिरकी गेंदबाज आदिल रशीद रहे. जिन्होंने अपने चार ओवरों के स्पेल में 7.25 की इकोनॉमी से 29 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया. 

154/8 रन बनाने में कामयाब हुई थी आयरलैंड 

डबलिन में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाने में कामयाब हुई थी. सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए गैरेथ डेलानी सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 29 गेंदों में 48 रनों की नाबाद महत्वपूर्ण पारी खेली. उनके अलावा रॉस अडायर ने 33, हैरी टेक्टर ने 28 और बेन कैलित्ज ने 22 रनों का योगदान दिया. 

17.1 ओवरों में जीत गई इंग्लैंड 

आयरलैंड की तरफ से मिले 155 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड की टीम ने 17.1 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जॉर्डन कॉक्स ने 35 गेंद में 55 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा टॉम बैंटन ने 26 गेंदों में नाबाद 37 रनों का योगदान दिया. 

इन गेंदबाजों का रहा जलवा 

इंग्लैंड की तरफ से तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की तरफ से आदिल राशिद ने जहां सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा लियाम डॉसन और जेमी ओवरटन ने क्रमशः दो-दो, जबकि रेहान अहमद ने एक विकेट चटकाए. 

वहीं आयरलैंड की तरफ से कुल चार गेंदबाजों ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की. ये गेंदबाज बैरी मैकार्थी, क्रेग यंग, कर्टिस कैंपर और बेन व्हाइट हैं. 

