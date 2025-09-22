विज्ञापन
वकार यूनुस को क्यों नहीं पच रहा फखर जमां को दिया जाना आउट, अंपायर के फैसले पर ये क्या कह दिया?

Waqar Younis, India vs Pakistan Super Fours, Asia Cup 2025: वकार यूनुस ने फखर जमां के आउट दिए जाने के फैसले पर हैरानी जताई है. उनका कहना है कि गेंद संजू सैमसन के दस्तानों से पहले जमीन पर उछली थी. मुझे अब भी हैरानी है कि अंपायर ने आउट कैसे दे दिया.

  • एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में फखर जमां के आउट होने को लेकर विवाद पैदा हो गया है
  • कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और वकार यूनुस का मानना है कि गेंद संजू सैमसन के दस्ताने से पहले जमीन पर टकराई थी
  • फखर जमां को हार्दिक पंड्या ने धीमी गेंद पर चकमा देकर कैच आउट किया था, जो पारी की तीसरी गेंद थी
Waqar Younis, India vs Pakistan Super Fours, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज फखर जमां जिस तरह से आउट हुए. उस पर बवाल मच गया है. कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों को लगता है कि जमां नॉट आउट थे. क्योंकि गेंद संजू सैमसन के हाथों में जाने से पहले जमीन पर टकरा गई थी. इस बात से पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस भी सहमत हैं. 53 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने फखर जमां के विकेट पर कहा, 'ऐसा लग रहा है कि गेंद संजू सैमसन के दस्तानों से पहले जमीन पर उछली है. मुझे अब भी हैरानी है कि अंपायर ने आउट कैसे दे दिया.'

कैसे आउट हुए फखर जमां? 

खतरनाक मूड में नजर आ रहे फखर जमां को भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने बेहद चालाकी के साथ कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. दरअसल, पारी का आगाज करते हुए जमां बेहद विध्वंसक नजर आ रहे थे. उनके इस आक्रामक रुख को देखते हुए कप्तान ने पारी का तीसरा ओवर पंड्या के हाथ में थमाया. स्टार ऑलराउंडर ने अपने कप्तान को निराश भी नहीं किया. ओवर की तीसरी गेंद उन्होंने धीमी गति से डाली और गेंद को गुड लेंथ से हल्की से बाहर निकाली. जहां पर जमां चकमा खा बैठे. 

कट करने के प्रयास में आउट हुए जमां

पाकिस्तानी बल्लेबाज ने गेंद को हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लेने का प्रयास किया. मगर गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेटकीपर के हाथों में जा समाई. यहां मैदानी अंपायरों ने ऐसे ही जमां को आउट नहीं दे दिया. उन्होंने उनके आउट होने के तरीके को कई बार स्क्रीन पर देखा. जहां गेंद साफ सैमसन के हाथों में समाती हुई नजर आई. 

