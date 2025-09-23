विज्ञापन
तीन राज्यों से मॉनसून विदा, नवरात्रि में भी यूपी-बिहार में बारिश का दौर, जानें कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Weather Update: दिल्ल‍ी में बारिश का दौर अब थम चुका है. 23 सितंबर को मौसम साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं यूपी, बिहार में उमस, गर्मी महसूस की जा सकती है.

देशभर में कैसा है मौसम का हाल. (सांकेतिक तस्वीर)
  • देश के कई हिस्सों में मॉनसून की विदाई के बाद अक्टूबर से मौसम में ठंड के संकेत मिलने लगे हैं.
  • पंजाब, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली में मॉनसून का दौर अब समाप्त हो चुका है.
  • मध्य प्रदेश में मॉनसून लौटने की वजह से बारिश जारी रहेगी और यह स्थिति सितंबर के अंत तक रहेगी.
नई दिल्ली:

Monsoon Withdrawl updates: देश का मौसम अब बदल रहा है. कभी तेज गर्मी तो कभी ठंडी फुहारों का तालमेल देखने को मिल रहा है. हालांकि कई राज्यों से मॉनसून की वापसी (Monsoon Withdraw) हो चुकी है, वहीं कई राज्यों में अब भी बारिश का कहर जारी है. लेकिन इन जगहों से भी मॉनसून की जल्द विदाई होने को है. दिवाली से पहले यानी कि अक्टूबर में ठंड के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं. लेकिन बात अगर फिलहाल दिल्ली-एनसीआर की करें तो फिर से गर्मी का दौर वापस लौट आया है. 23 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जो सामन्य के आसपास है.

ये भी पढ़ें- बारिश के साथ मनेगा दशहरा, मौसम विभाग ने मानसून को लेकर की भविष्यवाणी

जानें दिल्ली के मौसम का हाल

IMD के अनुमान के मुताबिक, मॉनसून की विदाई दिल्ली से हो चुकी है. अब पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा. लेकिन जल्द ही सुबह और शाम को मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा. यानी कि गुलाबी सर्दी आने को है. हालांकि दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी और उमस महसूस होती रहेगी.

किन राज्यों से हुई मॉनसून की विदाई?

पंजाब, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान, ये तीन ऐसे राज्य हैं, जहां से मॉनसून की विदाई हो गई है. वहीं दिल्ली में भी बारिश का दौर थम गया है. हालांकि मध्य प्रदेश में लौटते मानसून की वजह से बारिश हो रही है, जो कि अगले 10 दिन तक जारी रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश से मॉनसून 30 सितंबर के बाद लौटने लगेगा.

कई जगहों पर बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और गुजरात के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मध्य महाराष्ट्र में अगले सात दिनों तक यानी कि कोंकण और गोवा में 23 और 25 से 28 सितंबर तक, मराठवाड़ा में 23, 26 और 27 सितंबर को बारिश हो सकती है. दक्षिण भारत में बारिश का दौर अब भी जारी है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 23 से 28 सितंबर तक बारिश का अनुमान है. वहीं केरल, तमिलनाडु और माहे में 23, 26 और 27 सितंबर को बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 26 से 28 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही तूफान और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है.

कब से ठंड देगी दस्तक?

बात जब भी दिवाली की आती है तो रोशनी और पटाखों के साथ ही सर्दी भी सबसे पहले जहन में आती है. त्योहार के आसपास गुलाबी सर्दी हर साल महसूस की जाती है. इस साल दिवाली अक्टूबर में है. वहीं मॉनसून की विदाई 30 सितंर तक होने के संकेत मिल रहे हैं. इसके बाद मौसम फिर से बदलेगा. अक्टूबर की शुरुआत से ही सर्दी का मौसम दस्तक देने को पूरी तरह तैयार है.

प्री-विंटर सीजन के लिए तैयार रहें

IMD ने अनुमान जताया है कि अक्टूबर शुरू होते ही ठंड भी दस्तक दे सकती है. मतलब सुबह और शाम का मौसम बदल जाएगा. हल्की सर्दी महसूस होने लगेगी, यानी कि प्री-विंटर सीजन आ जाएगा. वहीं नवंबर महने में उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा देखने को मिलने लगेगा. दिल्ली-NCR समेत पूरा देश ठंड महसूस करेगा. ठंडी हवाएं कपन और ढ़ाएंग. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जम्मू-कश्मीर में इस दौरान बर्फबारी भी हो सकती है.

Weather Update, Delhi Weather, Monsoon Withdrawal, Rain Alert, Winter Season
