'10 पार्ट का टीवी शो...' आईपीएल ऑक्शन की तैयारियों को लेकर दिनेश कार्तिक ने दिया मजेदार बयान

Dinesh Karthik On IPL Auction Preparation: दिनेश कार्तिक ने आईपीएल मिनी-नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी की तैयारियों को लेकर कहा है कि वह पर्दे के पीछे कितनी बात करते हैं और कैसे तैयारी होती है, इस पर एक सीरीज बन सकती है.

आईपीएल 2026 के लिए खिलााड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होनी है. यह लगातार तीसरा मौका होगा, जब आईपीएल नीलामी का आयोजन भारत के बाहर किया जाएगा. इससे पहले दुबई में 2024 में खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, जबकि 2025 में सऊदी अरब के जेद्दाह ने ऑक्शन का आयोजन हुआ था. इस बार मिनी ऑक्शन है और फ्रेंचाइजियों ने नीलामी से पहले अपनी कमर पूरी तरह कस ली है. भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज और वर्तमान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मेंटर दिनेश कार्तिक ने आईपीएल मिनी-नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी की तैयारियों को लेकर कहा है कि वह पर्दे के पीछे कितनी बात करते हैं और कैसे तैयारी होती है, इस पर एक सीरीज बन सकती है. 

दिनेश कार्तिक ने आरसीबी द्वारा एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, कहा,"अगर दुनिया को यह पूरी फुटेज दिखाई जाए,  हम जो भी बोलते हैं और जो भी चर्चा करते हैं, तो वे एक मेगा सीरियल बना सकते हैं, मुझे लगता है. वे इस पर 10-पार्ट की टीवी सीरीज बना सकते हैं."

उन्होंने नीलामी से पहले के दिनों में तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा,"नीलामी से पहले के 10 दिन सबसे ज्यादा रोमांचक होते हैं, जिस तरह से हम तैयारी करते हैं. मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह के अनुभव से गुजरा हूं. मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन बोर्डरूम में एक टीम बनाने के लिए क्या करना है इस पर चर्चा करना सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मजेदार, आकर्षक सप्ताह, क्योंकि इसमें बहुत सारी तैयारी की गई. मो और एंडी एक डिटेल प्लान बनाया है, जिस पर वो जाते हैं."

कार्तिक ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्होंने रणनीतिक कोर ग्रुप का हिस्सा होने का कितना आनंद उठाया है. "और मैंने उस कमरे में रहने के हर पल का पूरा आनंद लिया. कभी-कभी, यह थका देने वाला था क्योंकि हमने दिन में 12 से 14 घंटे तक काम किया. मैंने वास्तव में हर सेकंड का आनंद लिया. नीलामी से पहले उसी तरह का अनुभव प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा."

वर्तमान मिनी-नीलामी की तुलना मेगा नीलामी से करते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि बाद में बेजोड़ उत्साह की पेशकश की गई. "यह एक छोटी नीलामी है, बहुत अलग. मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मेगा नीलामी से पहले का सप्ताह रोमांचक था."

बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 नीलामी से पहले 17 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है. आरसीबी ने अपने कोर ग्रुप को बनाए रखा है. आरसीबी को कुल 8 स्लॉट भरने हैं, जिसमें दो विदेशी खिलाड़ी हैं. नीलामी में खर्च करने के लिए उनके पर्स में 16.4 करोड़ रुपये होंगे.

