भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक मानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच में भारत की खराब फील्डिंग ने टीम को मुसीबत में डाल दिया है. कार्तिक ने कहा है कि टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं अब लगभग खत्म होती जा रही हैं. न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 6 विकेट खोकर 116 रन जुटाए हैं. भारतीय टीम अभी भी 240 रन पीछे है, और ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर नाबाद हैं. वाशिंगटन सुंदर के 10 रन पर आउट होने के साथ ही दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ. तीसरे दिन जुरेल के साथ आकाश दीप बल्लेबाजी करने उतरेंगे.

कार्तिक ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो में कहा,"भारत की फील्डिंग और कैच पकड़ने को लेकर क्या हो रहा है? टेस्ट खेलने वाले 12 देशों में भारत अभी 8वें नंबर पर है. हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अगर आप 8वें नंबर पर हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे कैच छोड़े हैं और कई अहम मौकों को गंवा दिया है. इसका सीधा-सा मतलब है कि आपके लिए फाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है."

दूसरे दिन भारत को अपनी खराब फील्डिंग का भारी नुकसान उठाना पड़ा. पहले दिन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम का 29 रन के स्कोर पर कैच छूटा था, जिसके बाद उन्होंने 59 रन बनाए. इसी तरह, विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल को 49 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला, जिनका गली में कैच छूट गया.

ब्लंडेल ने न्यूजीलैंड की पारी में सर्वाधिक 89 रन बनाए. इन कैच छूटने का सबसे ज्यादा नुकसान तेज गेंदबाज आकाश दीप को हुआ, जिनके गेंदबाजी पर तीन कैच छोड़े गए. भारत ने गेंदबाजी में कम से कम 6 कैच छोड़े. हालांकि, बाद में आकाशदीप ने मैट हेनरी को आउट करके अपना 'फाइव विकेट हॉल' पूरा किया.



कार्तिक ने कहा,"आमतौर पर, टेस्ट टीमों के अच्छा प्रदर्शन करने का एक कारण यह होता है कि उनके क्लोज-इन फील्डर (नजदीक खड़े फील्डर) बहुत मजबूत होते हैं. वे मुश्किल मौकों को भी कैच में बदल देते हैं और खेल में और भी मौके बना लेते हैं. लेकिन भारत के मामले में बिल्कुल उल्टा हो रहा है. वे आसान कैच छोड़ रहे हैं, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है."

उन्होंने यह भी कहा कि भारत के सामने इस मैच में 'फॉलो-ऑन' मिलने का असली खतरा है. कार्तिक ने कहा,"सच कहें तो, भारत इस टेस्ट मैच में काफी पीछे है. अभी भी 240 रन बनाने हैं और पहली पारी में केवल चार विकेट बचे हैं. हालात ऐसे हैं कि न्यूजीलैंड हमें फॉलो-ऑन के लिए मजबूर कर सकता है. हम खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल चुके हैं. भारत को पहले सेशन में टिककर बल्लेबाजी करनी होगी और रनों के अंतर को कम करके 150 तक लाना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है, तो भारत के लिए इस टेस्ट मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा."

(इनपुट-आईएएनएस)

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