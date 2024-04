RCB vs KKR: क्या RCB की पारी के दौरान अंपायर ने छक्के को चार रन दिया? वायरल वीडियो के जरिए फैंस सवाल उठा रहे हैं सवाल

RCB vs KKR IPL 2024 Boundry Run Controversy

IPL 2024 KKR vs RCB: ईडन गार्डन्स में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (RCB vs KKR) मैच विवादों से भरा रहा. रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) प्रतियोगिता में विराट कोहली को एक ऐसी गेंद पर आउट दिया गया जो देखने पर कमर से ऊपर की ऊंचाई वाली नो-बॉल जैसी लग रही थी. हालांकि अंपायरों और ब्रॉडकास्टर ने फैसले को सही ठहराया, लेकिन विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है. जैसे ही प्रशंसक कोहली के विवादास्पद आउट के बारे में बात कर रहे थे, मैच का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें बताया गया कि अंपायरों ने आरसीबी के बल्लेबाज सुयश प्रभुदेसाई को छक्के (Umpire Give Four Runs for a Six) के लिए केवल 4 रन (RCB vs KKR Run Controversy) दिए.