फ्रेंचाइजी का बड़ा फैसला, रॉयल्स फैमिली में पहुंचे डेविड मिलर और क्विंटन डी कॉक

David Miller and Quinton De Kock returned to Barbados Royals: कैरेबियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए कई टीमों में बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है. टीमों ने आगामी सीजन के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में 'बारबाडोस रॉयल्स' ने भी अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की है. कप्तान के रूप में फ्रेंचाइजी ने कैरेबियन विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल को रिटेन किया है. इसके अलावा 2 अफ्रीकी दिग्गज बल्लेबाजों को भी टीम में रिटेन किया गया है. यह कोई और नहीं निचले क्रम के मैच फिनिशर डेविड मिलर और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक हैं. टीम ने महेश तीक्ष्णा, नवीन उल हक और केशव महराज को भी रिटेन किया है.

ये सभी खिलाड़ी भारत की प्रतिष्ठित लीग आईपीएल में भी शिरकत करते हैं. रोवमैन पॉवेल को आईपीएल 2024 के दौरान राजस्थान रॉयल्स के लिए शिरकत करते हुए देखा गया था. वहीं बीते सीजन डेविड मिलर गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे. इसके अलावा क्विंटन डी कॉक ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शिरकत की थी. तीक्ष्णा सीएसके और नवीन एलएसजी के बेड़े में थे.

Our overseas signings are on their way to Barbados! 🔥💗



Who are you most excited to see in Pink? 🙌 pic.twitter.com/riiUkVEYOn