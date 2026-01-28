IPL 2026: किस टीम के हाथ में जाएगी आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी? डेल स्टेन ने की भविष्यवाणी

- पूर्व दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने आईपीएल 2026 का विजेता सनराइजर्स हैदराबाद को बताया है.
- डेल स्टेन भारत दौरे पर हैं और मुंबई में फ्लाइट के इंतजार के दौरान फैंस के सवालों का जवाब दे रहे थे.
- सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन जैसे कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर उससे पहले पूर्व दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. दरअसल, मौजूदा समय में वह भारत दौरे पर हैं. जब वह फ्लाइट का इंतजार रहे थे. उस दौरान उन्होंने खाली समय का इस्तेमाल किया. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए करते लिखा, 'अभी-अभी मुंबई पहुंचा हूं. फ्लाइट का इंतजार कर रहा हूं… क्या आप सवाल-जवाब करना चाहेंगे?' स्टेन के बस इतने पूछने की देरी थी कि फैंस ने उनके सामने सवालों का ढेर लगा दिया. करन खनूजा नाम के फैन ने सवाल किया, 'आईपीएल 2026 का विनर कौन होगा?' जिसके जवाब में स्टेन ने लिखा, 'शायद एसआरएच (सनराइजर्स हैदराबाद)'.
एसआरएच की टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं शामिल
डेल स्टेन की भविष्यवाणी सच साबित भी हो सकती है. क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो फ्रेंचाइजी को विजेता बनाने का दम रखते हैं. एसआरएच की तरफ से आगामी सीरीज में हेड और अभिषेक पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे. वहीं मध्यक्रम में टीम के पास ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे गेम चेंजर खिलाड़ी हैं जो मैच का रूख बदलने में माहिर है.
आईपीएल 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्रायडन कार्से, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रैविस हेड और जीशान अंसारी.
ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी
विकेटकीपर: सलिल अरोड़ा (1.50 करोड़)
ऑलराउंडर: शिवांग कुमार (30 लाख), लियाम लिविंगस्टोन (13 करोड़), जैक एडवर्ड्स (3 करोड़)
स्पिनर: अमित कुमार (30 लाख), क्रेन्स फुलेट्रा (30 लाख)
तेज गेंदबाज: साकिब हुसैन (30 लाख रुपये), ओंकार तरमाले (30 लाख रुपये), प्रफुल्ल हिंगे (30 लाख रुपये), शिवम मावी (75 लाख रुपये)
पर्स शेष: 5.45 करोड़
