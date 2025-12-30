'उसके खिलाफ कभी भी सेटल नहीं हो पाते', बुमराह नहीं, कर्टनी एम्ब्रोस ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज

Curtly Ambrose on toughest Bowler: दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज में से एक रहे कर्टनी एम्ब्रोस ने उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी है जिसे वो दुनिया का सबसे मुश्किल गेंदबाज मानते हैं. एम्ब्रोस ने भारत के जसप्रीत बुमराह को नाम नहीं लिया है. पूर्व वेस्टइंडीज गेंदबाज ने पाकिस्तान के वसीम अकरम को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना है. एम्ब्रोस ने माना है कि वसीम इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे हैं जो किसी भी परिस्थिती में गेंद को स्विंग करा सकते थे. उनके खिलाफ खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था.

कर्टनी एम्ब्रोस का कहना है कि अकरम जब चाहें गेंद को स्विंग करा सकते थे. किसी भी विकेट पर उनकी गेंदबाजी का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल था. अकरम को लेकर कर्टनी एम्ब्रोस ने कहा, "मैं कहूंगा वसीम अकरम, उनके पास पेस था, अगर वह स्विंग करना चाहें तो स्विंग करा लेते थए, सीम करना चाहें तो करा लेते थे और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप उनके खिलाफ खेलते हैं तो आप क्रीज पर सेटल नहीं हो पाते."

बता दें कि एम्ब्रोस ने वेस्टइंडीज के लिए 1988 में टेस्ट मैच खेलकर डेब्यू किया था. कर्टली एम्ब्रोस ने अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ साल 2000 में खेला था. अपने टेस्ट करियर में इस खतरनाक गेंदबाज ने 98 टेस्ट में 405 विकेट तो वहीं, वनडे में 176 मैच खेलकर कुल 225 विकेट लेने में सफल रहे थे. एम्ब्रोस और कोर्टनी वॉल्श की तेज गेंदबाजी जोड़ी को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी जोड़ी के रूप में याद किया जाता है.