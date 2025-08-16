विज्ञापन
क्या 'बेबी डिविलियर्स' के लिए CSK ने तोड़े नियम? अश्विन ने उठाए सवाल तो फ्रेंचाइजी ने दिया ये जवाब

CSK clarify Dewald Brevis signing: अश्विन ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि फ्रेंचाइजी ने 21 वर्षीय खिलाड़ी को उसकी योग्य कीमत 2.2 करोड़ रुपये से अधिक पर साइन किया है. जिस पर अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जवाब आया है.

क्या 'बेबी डिविलियर्स' के लिए CSK ने तोड़े नियम? अश्विन ने उठाए सवाल तो फ्रेंचाइजी ने दिया ये जवाब
Chennai Super Kings: चेन्नई ने अश्विन के सवालों पर जवाब दिया है.
  • सीएसके ने IPL 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस को गुरजापनीत सिंह के रिप्लेसमेंट के रूप में साइन किया था.
  • ब्रेविस को 2.2 करोड़ रुपये में अनुबंधित किया गया था, जो गुरजापनीत सिंह की नीलामी में प्राप्त राशि के बराबर थी.
  • आर अश्विन ने यूट्यूब चैनल पर कहा कि ब्रेविस को सीएसके की तरफ से अधिक भुगतान किया गया था.
CSK clarify Dewald Brevis signing: चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 का सीजन काफी खराब रहा था, लेकिन टीम के लिए जो अच्छी चीजें रही, उसमें दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस का टीम में आना रहा. आईपीएल 2025 सीज़न के अंत में ब्रेविस सीएसके के लिए एक भविष्य के योग्य खिलाड़ी के रूप में उभरे. ब्रेविस को गुरजापनीत सिंह के चोट के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था. उन्हें मूल रूप से ₹2.2 करोड़ में अनुबंधित किया गया था. ब्रेविस ने केवल 6 मैचों में लगभग 180 की स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाकर सभी को प्रभावित किया. हालांकि, हाल ही में भारत के दिग्गज स्पिनर और आईपीएल 2025 में चेन्नई के लिए खेले आर अश्विन ने अपने  अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि फ्रेंचाइजी ने 21 वर्षीय खिलाड़ी को उसकी योग्य कीमत 2.2 करोड़ रुपये से अधिक पर साइन किया है. जिस पर अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जवाब आया है. 

अश्विन ने उठाए सवाल

ब्रेविस को लेकर बोलते हुए अश्विन ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,"डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले साल आईपीएल में बहुत अच्छा समय बिताया था जब सीएसके ने उन्हें सीजन के आखिरी हिस्से में टीम में शामिल किया था." "मैंने तो यह भी सुना है कि दो-तीन टीमें भी उनसे बात कर रही थीं लेकिन अतिरिक्त पैसे न दे पाने के कारण उन्हें जाने देना पड़ा. नीलामी में उनका बेस प्राइस था लेकिन उनके एजेंट के साथ चर्चा और बातचीत हुई होगी, कि 'मैं एक निश्चित राशि के लिए ही टीम में शामिल होऊंगा.'

अश्विन ने आगे कहा,"उनकी अवधारणा यह रही होगी कि 'अगर मैं इस सीज़न में खेलता हूं, तो मेरी कीमत (अगली नीलामी के लिए) अधिक हो जाएगी.' इसलिए उन्होंने सीएसके से कहा होगा, 'मुझे अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होगी'. और टीम उन्हें अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार थी, यही कारण है कि वह आए." 

चेन्नई ने दिया जवाब

अश्विन की टिप्पणियों के तुरंत बाद, सीएसके ने प्रतिक्रिया में एक आधिकारिक बयान जारी किया: चेन्नई सुपर किंग्स ने लिखा,"चेन्नई सुपर किंग्स स्पष्ट रूप से साफ करती है कि टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के दौरान रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में डेवाल्ड ब्रेविस को साइन करने की प्रक्रिया के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा की गई सभी एक्शन आईपीएल के नियमों के तहत थी."

क्या है आईपीएल के नियम

आईपीएल के नियमों के अनुसार, प्रतिस्थापन खिलाड़ी के लिए भुगतान की गई फीस घायल खिलाड़ी के स्थान पर लिए जाने वाले भुगतान से अधिक नहीं हो सकती.

अपने बयान में, सीएसके ने कहा कि ब्रेविस को अप्रैल 2025 में 2.2 करोड़ रुपये में अनुबंधित किया गया था, वही राशि गुरजापनीत ने नीलामी में प्राप्त की थी. यह प्रक्रिया रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों से संबंधित आईपीएल प्लेयर विनियम 2025-27 के खंड 6.6 का पालन करती है. फ्रेंचाइजी ने 18 अप्रैल को जारी आईपीएल की अपनी मीडिया एडवाइजरी की ओर भी इशारा किया, जिसमें इन शर्तों के तहत हस्ताक्षर की पुष्टि की गई थी.

