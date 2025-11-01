श्रेयस अय्यर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, मगर सिडनी से नहीं मिलेगी छुट्टी, जानें क्यों

Shreyas Iyer Discharged From Hospital: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चोटिल भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं. मगर एहतियात के तौर पर अभी भी वह सिडनी में ही रहेंगे. मिली रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन बाद वह भारत आएंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में समाप्त हुए आखिरी वनडे मुकाबले में वह क्षेत्ररक्षण के दौरान एलेक्स कैरी का कैच पकड़ते हुए चोटिल हो गए थे. उस दौरान उनके पसलियों में चोट आई थी. जिसके बाद उन्हें कुछ दिन के लिए आईसीयू में रखा गया था. हाल में वह आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए थे. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पुष्टि की गई है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

आईसीयू में क्यों अय्यर को कराया गया था भर्ती?

कुछ लोगों का सवाल है कि भारतीय स्टार को आईसीयू में क्यों भर्ती कराया गया था? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. कैच पकड़ते दौरान उन्हें केवल चोट ही नहीं आई था, बल्कि आंतरिक रक्तस्त्राव भी हो रहा था. जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया था. हालांकि, जल्द ही सही उपचार होने से वह खतरे से बाहर आ गए और आईसीयू से जनरल वॉर्ड में शिफ्ट कर दिए गए.

🚨 GOOD NEWS ON SHREYAS IYER 🚨



- Shreyas Iyer has been discharged from the Hospital, he is now stable and recovering well. 🤞 pic.twitter.com/IR8sOdt0vR — Johns. (@CricCrazyJohns) November 1, 2025

अय्यर को वनडे फॉर्मेंट में मिल रहा है लगातार मौका

श्रेयस अय्यर जरूर टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. मगर वनडे फॉर्मेट में उन्हें लगातार भारतीय टीम में मौका मिल रहा है. यहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई है.

