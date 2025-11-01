विज्ञापन
विशेष लिंक

श्रेयस अय्यर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, मगर सिडनी से नहीं मिलेगी छुट्टी, जानें क्यों

Shreyas Iyer Discharged From Hospital: श्रेयस अय्यर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं. मगर एहतियात के तौर पर अभी भी वह सिडनी में ही रहेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
श्रेयस अय्यर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, मगर सिडनी से नहीं मिलेगी छुट्टी, जानें क्यों
Shreyas Iyer
  • भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अब सिडनी में एहतियात के तौर पर रह रहे हैं
  • श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान पसलियों में चोट लगी थी
  • चोट के कारण अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव के चलते कुछ दिन आईसीयू में भर्ती किया गया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shreyas Iyer Discharged From Hospital: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चोटिल भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं. मगर एहतियात के तौर पर अभी भी वह सिडनी में ही रहेंगे. मिली रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन बाद वह भारत आएंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में समाप्त हुए आखिरी वनडे मुकाबले में वह क्षेत्ररक्षण के दौरान एलेक्स कैरी का कैच पकड़ते हुए चोटिल हो गए थे. उस दौरान उनके पसलियों में चोट आई थी. जिसके बाद उन्हें कुछ दिन के लिए आईसीयू में रखा गया था. हाल में वह आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए थे. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पुष्टि की गई है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

आईसीयू में क्यों अय्यर को कराया गया था भर्ती?

कुछ लोगों का सवाल है कि भारतीय स्टार को आईसीयू में क्यों भर्ती कराया गया था? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. कैच पकड़ते दौरान उन्हें केवल चोट ही नहीं आई था, बल्कि आंतरिक रक्तस्त्राव भी हो रहा था. जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया था. हालांकि, जल्द ही सही उपचार होने से वह खतरे से बाहर आ गए और आईसीयू से जनरल वॉर्ड में शिफ्ट कर दिए गए.

अय्यर को वनडे फॉर्मेंट में मिल रहा है लगातार मौका

श्रेयस अय्यर जरूर टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. मगर वनडे फॉर्मेट में उन्हें लगातार भारतीय टीम में मौका मिल रहा है. यहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई है.

यह भी पढ़ें- बुमराह का नहीं है कोई जवाब, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Shreyas Santosh Iyer, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now