बांग्लादेश आउट, टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल किए जाने पर स्कॉटलैंड बोर्ड का पहला रिएक्शन वायरल

Cricket Scotland in T20 World Cup:आईसीसी ने 2026 T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह लेगा शामिल किया है. क्योंकि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसे टूर्नामेंट से हटा दिया गया.बांग्लादेश के हटाने के बाद, ICC ने स्कॉटलैंड को इनवाइट किया, जो क्वालिफाई न करने वाली टीमों में सबसे ज़्यादा रैंक वाली टीम है. इनविटेशन मिलने के बाद, क्रिकेट स्कॉटलैंड काफी खुशी है और उन्होंने ICC चेयरमैन जय शाह को इसके लिए धन्यवाद भी कहा है. यह ध्यान देने वाली बात है कि स्कॉटलैंड ग्रुप C में बांग्लादेश की जगह लेगा और इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ खेलेगा. क्रिकेट स्कॉटलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव टोरी लिंडब्लेड ने भी इस मामले पर अपनी राय दी.

टोरी लिंडब्लेड ने टी-20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के शामिल होने पर खुशी जाहिर की और कहा, "आज सुबह ICC चेयरमैन जय शाह का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि स्कॉटलैंड को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इनविटेशन मिलेगा. मुझे अपनी टीम की तरफ से इसे स्वीकार करके खुशी हुई, जो खेलने के लिए तैयार है. हम इस मौके के लिए ICC को धन्यवाद देते हैं और आने वाले हफ़्तों में भारत में दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों के साथ मुकाबला करने का इंतज़ार कर रहे हैं.

स्कॉटलैंड टी-20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ, दूसरा मैच 9 फरवरी को इटली के खिलाफ, तीसरा मैच 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलागा. वहीं आखिरी मैच 17 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुंबई में खेलेगा.

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ही क्यों मिला मौका

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले माह सात फरवरी से हो रहा है. टूर्नामेंट के पहले ही दिन कुल तीन मैच खेले जाएंगे. पहले मैच में पाकिस्तान की भिड़ंत नीदरलैंड के साथ है. वहीं दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज की भिड़ंत बांग्लादेश के साथ थी. मगर उसके बाहर होने के बाद अब शायद यह मैच वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा. तीसरे मैच में भारत का मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है.